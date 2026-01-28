Esposa de Bruce Willis dice que el actor no es consciente de su enfermedad: "No identifica lo que le está ocurriendo"

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dio una actualización sobre la salud del actor, quien fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal. Durante una entrevista concedida al pódcast Conversations with Cam, la actriz y escritora británica llamó la atención al revelar que el protagonista de Duro de matar nunca ha sido consciente de su enfermedad.

"Bruce nunca se conectó con su diagnóstico", señaló Heming durante la conversación. "Creo que eso es como la bendición y la maldición de todo esto; que nunca unió los puntos de que tenía esta enfermedad, y estoy muy feliz por eso. Estoy muy feliz de que no lo sepa".



Emma explicó que Bruce presenta anosognosia, una condición en la que el cerebro no puede reconocer una o más enfermedades que el paciente padece y que es común en personas con trastornos de salud mental.



Como lo expresó la propia Emma, "es cuando el cerebro no puede identificar lo que le está ocurriendo", por lo que el actor y otras personas con anosognosia, "piensan que esto es lo normal".

"La gente cree que esto podría ser negación, como que no quieren ir al médico porque dicen: 'Estoy bien, estoy bien', pero en realidad es la anosognosia la que entra en juego. No es negación. Es simplemente que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad", explicó.

La enfermedad de Bruce Willis avanza

La familia del actor informó que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, o DFT, en 2023. Este término agrupa un conjunto de trastornos cerebrales que provocan la atrofia de los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que puede generar problemas del habla, dificultades emocionales y cambios en la personalidad.

Otros síntomas asociados a esta enfermedad incluyen la pérdida de habilidades motoras, como problemas para caminar, tragar o espasmos musculares. Se trata de una enfermedad progresiva y es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años.

Emma también señaló que Bruce "sigue muy presente en su cuerpo" y explicó que, conforme la enfermedad ha avanzado, "nosotros hemos avanzado junto con él. Nos hemos adaptado junto con él".

"Tiene una forma de conectarse conmigo y con nuestras hijas que quizá no es la misma en la que te conectarías con un ser querido, pero sigue siendo muy hermosa", señaló.