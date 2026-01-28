Marc Anthony y Nadia Ferreira serán padres por segunda vez: “Marquito va a ser hermano mayor”

A través de las redes sociales, la modelo paraguaya Nadia Ferreira sorprendió a sus seguidores al anunciar que tendrá otro bebé. Es decir, Marc Anthony se convertirá en padre por segunda vez junto a la ex Miss Universo y será el octavo hijo del intérprete de salsa.

Hace unos días se habían tejido rumores de su posible embarazo, sin embargo, la pareja decidió hacerlo público este miércoles. Además, eligieron el 28 de enero porque también cumplen tres años de casados.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, se lee en la publicación donde la pareja y su primer hijo tocando el avanzado estado de gestación de la paraguaya.

El bebé será el octavo hijo de Marc Anthony

Con Debbie Rosado, Marc Anthony es papá de padre de Arianna y Chase (adoptado). Como fruto de su matrimonio con Dayanara Torres nacieron Cristian y Ryan.

De su relación con Jennifer Lopez tuvo a los mellizos Emme y Max. Actulmente, con Nadia, ya es padre de un niño llamado Marco y ahora esperan otro bebé.

Así comenzó su historia de amor

La relación sentimental quedó en evidencia en marzo de 2022, cuando un video que se viralizó en redes sociales dejó ver el preciso momento en que el Marc Anthony besó en la boca a Nadia Ferreira, en una fiesta donde los dos rompían unos platos, al parecer en un ritual para alejar las malas energías.

Diez días después, durante un concierto en Estados Unidos. Desde el escenario, el salsero enviaba besos volados a su ahora esposa, quien no dejaba de sonreír. Tras el show, la pareja compartió varias imágenes posando con diversas personalidades y amigos del artista.

Si bien el romance generó diversos tipos de reacciones y críticas, principalmente por la diferencia de edad entre ambos, el cantante hizo caso omiso a estos comentarios y decidió dejar un contundente mensaje en su cuenta de Instagram: “Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean”.