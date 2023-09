Ryan Gosling revela que no actuó en película 'The Lovely Bones' por "estar gordo y en paro"

Ryan Gosling sigue siendo elogiado por su participación de ‘Ken’ en la exitosa película ‘Barbie’ que ya es la más taquillera este año en todo el mundo. Gosling ha sabido llevar su talento al filme de Greta Gerwig bailando y cantando en las escenografías caracterizando su figura trabajada y sus pasos más llamativos.

No obstante, en una entrevista a The Holllywood Reporter, el actor de 42 años reveló los motivos por el que no hizo el papel de ‘Jack’ en el largometraje ‘The Lovely Bones’, una adaptación de la novela Alice Sebold dirigida por Peter Jackson.

Ryan Gosling señaló que al comienzo había sido contratado por la producción de la película, estrenada el 2009, pero que luego declinó de hacer el personaje debido a que “estaba gordo y en paro” por lo que, finalmente, se decidió darle el protagónico a Mark Wahlberg. “Teníamos una idea diferente de cómo debía lucir el personaje. Realmente creía que debía pesar 95 kilos”, recalcó al medio especializado en celebridades.

En ese sentido, el actor mencionó que continuó con una dieta basada en batidos a base de helados, pero que lo hacía a espaldas del director. “No hablamos mucho (con Peter Jackson) durante el proceso de preproducción, que fue el problema. Era una película enorme, y hay tantas cosas de las que ocuparse, y no podía tratar con los actores individualmente. Me presenté y lo había hecho mal. Entonces estaba gordo y en paro”, recalcó.

Ryan Gosling viene siendo elogiado por su papel de 'Ken' en 'Barbie'. | Fuente: Instagram (ryangoslinguk)

“Ryan Gosling nos dijo que estaba incómodo”, afirmó productora

Por su parte, Fran Walsh, esposa de Jackson quien ejerció de productora y coguionista en ‘The Lovely Bones’, explicó que Ryan Gosling fue hasta tres veces a las grabaciones pero que él mismo afirmaba no ser la persona adecuada para el papel “por ser demasiado joven”.

“Le dijimos que podíamos envejecerlo. Teníamos muchas ganas. No fue hasta que estuvimos en la preproducción y tuvimos allí al reparto. Él estaba muy incómodo y empezamos a sentir que no era el adecuado. Fue nuestra ceguera, el deseo de que funcionara como fuera”, sostuvo.

Cabe resaltar que ‘The Lovely Bones’ no cumplió con las expectativas esperadas por Peter Jackson. Las grabaciones costaron 65 millones de dólares, y solo recaudó 93 millones, por lo que se generaron pérdidas.

Por otro lado, Ryan Gosling tuvo una para en los próximos meses y no fue hasta su regreso con ‘Blue Valentine’ el 2010 que volvió a la actuación. De igual manera, al año siguiente vio la fama con los rodajes: ‘Drive’, ‘Crazy, Stupid, Love’ y ‘Los Idus de Marzo’.