Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de 'Patito feo', llegan a Lima con su gira mundial 'Amigas del corazón'

Las protagonistas de 'Patito feo', Laura Esquivel y Brenda Asnicar, llegan a Lima con su gira mundial.
| Fuente: Instagram: @laagencia_biz
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Las protagonistas de la exitosa telenovela juvenil argentina se presentarán en Lima como parte de su gira mundial, con un show que revive el fenómeno de Patito feo. El concierto es auspiciado por Studio92.

Uno de los mayores éxitos de la televisión argentina está de regreso. Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de Patito feo, llegarán a Lima como parte de su gira internacional Amigas del Corazón World Tour 2026, un espectáculo musical que reúne las canciones de la serie que marcó a toda una generación.

A casi 19 años del estreno de la recordada telenovela juvenil, ambas artistas vuelven a compartir escenario en un show íntegramente musical que resignifica el universo de la ficción. La gira comenzará en abril de 2026 y ya cuenta con más de 12 fechas confirmadas en Latinoamérica y Europa.

“Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre”, escribieron Laura y Brenda en sus redes sociales al anunciar la gira. “Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras”, agregaron en una publicación en la que confirmaron su paso por Uruguay, Chile, Ecuador, México y Perú, así como por España, Italia y Grecia.


Un show que conecta pasado y presente

El espectáculo propone un recorrido emotivo por los temas más icónicos de Patito feo, con nuevos arreglos musicales y una puesta en escena renovada. Lejos de una mirada puramente nostálgica, Amigas del corazón celebra la evolución personal y artística de sus protagonistas, conectando con un público que creció con la serie y hoy la revive desde una perspectiva adulta.

Los icónicos personajes de Patricia 'Patito' Castro y Antonella Lamas Bernardi reaparecen con guiños al pasado, pero con un fuerte anclaje en el presente. El mensaje central de la gira resume el espíritu del reencuentro: “Todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

El legado de Patito Feo

Estrenada en abril de 2007 y emitida hasta noviembre de 2008, Patito Feo se convirtió en un fenómeno internacional. Fue transmitida en más de 50 países y se consolidó como una de las series más vistas de Disney Channel en su momento, nominada al Emmy en 2008.

Su impacto trascendió la televisión con giras internacionales que convocaron a más de dos millones de espectadores y una discografía que lideró rankings de ventas en Europa y Latinoamérica. En 2025, por pedido del público, su música llegó por primera vez a las plataformas digitales.

Entradas para Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima

Las entradas estarán disponibles en preventa los días jueves 12 y viernes 13 de febrero, desde las 11 a.m., a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

¿Cuándo y dónde será el concierto en Lima?

El concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima se realizará el 15 de mayo en Costa 21, en un show único que promete emocionar a los fans de Patito Feo.

