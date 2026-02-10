Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de 'Patito feo', llegan a Lima con su gira mundial 'Amigas del corazón'

Uno de los mayores éxitos de la televisión argentina está de regreso. Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de Patito feo, llegarán a Lima como parte de su gira internacional Amigas del Corazón World Tour 2026, un espectáculo musical que reúne las canciones de la serie que marcó a toda una generación.

A casi 19 años del estreno de la recordada telenovela juvenil, ambas artistas vuelven a compartir escenario en un show íntegramente musical que resignifica el universo de la ficción. La gira comenzará en abril de 2026 y ya cuenta con más de 12 fechas confirmadas en Latinoamérica y Europa.

“Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre”, escribieron Laura y Brenda en sus redes sociales al anunciar la gira. “Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras”, agregaron en una publicación en la que confirmaron su paso por Uruguay, Chile, Ecuador, México y Perú, así como por España, Italia y Grecia.





Un show que conecta pasado y presente

El espectáculo propone un recorrido emotivo por los temas más icónicos de Patito feo, con nuevos arreglos musicales y una puesta en escena renovada. Lejos de una mirada puramente nostálgica, Amigas del corazón celebra la evolución personal y artística de sus protagonistas, conectando con un público que creció con la serie y hoy la revive desde una perspectiva adulta.

Los icónicos personajes de Patricia 'Patito' Castro y Antonella Lamas Bernardi reaparecen con guiños al pasado, pero con un fuerte anclaje en el presente. El mensaje central de la gira resume el espíritu del reencuentro: “Todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

El legado de Patito Feo

Estrenada en abril de 2007 y emitida hasta noviembre de 2008, Patito Feo se convirtió en un fenómeno internacional. Fue transmitida en más de 50 países y se consolidó como una de las series más vistas de Disney Channel en su momento, nominada al Emmy en 2008.

Su impacto trascendió la televisión con giras internacionales que convocaron a más de dos millones de espectadores y una discografía que lideró rankings de ventas en Europa y Latinoamérica. En 2025, por pedido del público, su música llegó por primera vez a las plataformas digitales.

Entradas para Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima

Las entradas estarán disponibles en preventa los días jueves 12 y viernes 13 de febrero, desde las 11 a.m., a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

¿Cuándo y dónde será el concierto en Lima?

El concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima se realizará el 15 de mayo en Costa 21, en un show único que promete emocionar a los fans de Patito Feo.

