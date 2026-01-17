Eugenio Derbez vuelve como “Burro” en ‘Shrek 5’ y adaptará el guion para el público latinoamericano

Eugenio Derbez confirmó oficialmente su participación en Shrek 5, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el futuro del doblaje en español de “Burro”, uno de los personajes más emblemáticos de la saga animada.

El actor y comediante mexicano explicó que su regreso estuvo condicionado a la posibilidad de adaptar el guion al español latino, una exigencia que consideró fundamental ante los cambios en la directiva del proyecto y la evolución del lenguaje, además de los modismos. Tras un periodo de negociaciones, la producción aceptó su solicitud.

“Sí, sí, de veritas, de veritas. Me hablaron y ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes, y también los modismos. Ya me dijeron que sí, entonces sí voy a estar en la película”, declaró en la premier de la película LOL: Buscando Talento.

🟢 Eugenio Derbez confirmó que sí interpretará a 'Burro' en la quinta película de 'Shrek', que se estrenará el próximo año.



Como condición, el comediante mexicano pidió que lo dejaran adaptar el guion con el característico humor que marcó al personaje en las películas… pic.twitter.com/Kx8D741pfv — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) January 17, 2026

¿Cuándo se estrena ‘Shrek 5’?

Shrek 5 tiene previsto su estreno en cines el 23 de diciembre de 2026. Esta nueva entrega de la saga llega tras casi 15 años desde el lanzamiento de Shrek para siempre en 2010.

La historia seguirá tras el desenlace de Shrek 4, donde el ogro protagonista logra vencer a Rumpelstinskin y recuperar su vida al lado de su familia y amigos de cuentos de hadas.

¿Quiénes integran el elenco de ‘Shrek 5’?

Hasta el momento, el elenco de voces original confirmado incluye a:

Mike Myers como Shrek.



como Shrek. Eddie Murphy como Burro.



como Burro. Cameron Diaz como Princesa Fiona.



como Princesa Fiona. Zendaya como Felicia.



como Felicia. Chris Miller como El Espejo Mágico.



como El Espejo Mágico. Cody Cameron como Pinocho.



como Pinocho. Skyler Gisondo como Farkle (hijo de Shrek y Fiona).



como Farkle (hijo de Shrek y Fiona). Marcello Hernández como Fergus (hijo de Shrek y Fiona).