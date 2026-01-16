Cate Blanchett regresa como Valka en el live action de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’: conoce la fecha de estreno

Como se recuerda, la actriz también le prestó su voz a este personaje en la versión animada que se estrenó en 2014.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz estadounidense Cate Blanchett volverá a interpretar a la guerrera vikinga Valka en la secuela de la película de acción real de Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon, por su nombre en inglés).

La dos veces ganadora del Oscar se une a Mason Thames (Hipo), Nico Parker (Astrid Hofferson), Gerard Butler (Stoick the Vast), Julian Dennison (Fishlegs Ingerman), Gabriel Howell (Snotlout Jorgenson), Bronwyn James (Ruffnut Thorston) y Harry Trevaldwyn (Tuffnut Thorston) en la segunda parte, basada en los libros de Cressida Cowell.

¿De qué tratará ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’?

Adaptando la segunda entrega de la versión animada, que se estrenó en 2014, la película continúa las aventuras de Hipo, el vikingo amigo de los dragones que abrió su aldea a las posibilidades de coexistir con las criaturas voladoras que escupen fuego.

Blanchett interpreta a Valka, la madre perdida de Hipo y esposa del líder vikingo Stoick the Vast.

La primera película de live action de Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en junio de 2025 y recaudó 636 millones de dólares en taquilla mundial.

¿Cuándo se estrena ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’?

Cómo entrenar a tu dragón 2 tiene previsto aterrizar en la gran pantalla el 11 de junio de 2027.

Ólafur Darri Ólafsson será el villano Drago en ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’

La secuela de acción real de Cómo entrenar a tu dragón agregará al actor islandés Ólafur Darri Ólafsson a su elenco como el villano Drago.

Si bien algunos actores repiten papeles de las películas animadas, Ólafsson asume el papel de Drago, cuya voz fue interpretada por Djimon Hounsou.