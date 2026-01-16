Jennifer Lawrence revela que perdió el papel de Sharon Tate frente a Margot Robbie porque no la consideraban “bonita”

Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, se estrenó en agosto de 2019 y esta historia tiene lugar en Los Ángeles, en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt).

Ambos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate (Margot Robbie).

Como se recuerda, Robbie fue elegida por el mismo Tarantino para interpretar a la esposa del director Roman Polanski, que fue asesinada por los seguidores de Charles Manson en 1969, cuando estaba embarazada.

Sin embargo, Jennifer Lawrence reveló que estuvo cerca de interpretar a Sharon Tate, pero se perdió la oportunidad de conseguir el papel porque, de acuerdo con la actriz, usuarios en Internet recurrieron a las redes y argumentaron que no se veía bien para ser la estrella de los 60.

En el podcast Happy Sad Confused, Lawrence contó que le hubiera gustado trabajar con Quentin Tarantino porque él había dicho que le encantaría contar con ella para un proyecto.

“Bueno, lo hizo y luego todos dijeron: ‘Ella no es lo suficientemente bonita para interpretar a Sharon Tate’”, mencionó. “Estoy bastante segura de que es verdad o es que llevo tanto tiempo contándolo así que me lo creo. Estoy bastante segura de que es verdad, o simplemente nunca me consideró para el papel y en Internet se desvivieron por llamarme fea”.

Hermana de Sharon Tate prefirió a Margot Robbie antes que Jennifer Lawrence

Antes de que se estrenara la película, Debra Tate, hermana de Sharon, reveló en TMZ que elegiría a Margot Robbie antes de Jennifer Lawrence.

“Ambas son actrices muy talentosas, pero diría que mi favorita es Margot. Simplemente por su belleza física y su porte, se parece a Sharon. No pienso tanto en Jennifer Lawrence, no es que tenga nada en contra de ella. Es que, no sé, no es lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon. Es horrible decirlo, pero tengo mis estándares”, dijo.

Después de que Once Upon a Time se estrenó, Debra confesó que la interpretación de Margot Robbie la conmovió mucho:

“Tenía la pechera de la camisa mojada. De hecho, volví a ver a mi hermana... casi 50 años después", mencionó a Vanity Fair.

Tarantino sí consideró a Jennifer Lawrence para ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Luego de las declaraciones de Debra Tate, Quentin Tarantino reveló que estaba considerando a Jennifer Lawrence para el papel de Squeaky Fromme que finalmente le correspondió a Dakota Fanning, pero no la imaginaba como Sharon Tate.

“Desde el principio, investigué la idea de que Jennifer Lawrence interpretara a Squeaky. Vino a casa a leer el guion porque no lo iba a publicar”, reveló en el podcast WTF con Marc Maron.

“Entonces, ella vino a casa, le di el guion y le dije: ‘Ven a mi sala o sal a la piscina a leerlo’. Así que lo leyó y después hablamos un poco sobre ello”. Sin embargo, no se llegó a concretar su elección: “Estaba interesada en hacerlo, pero no funcionó. Es una persona muy agradable y me cae bien; la respeto como actriz”.