'God of War': ¿Quién es Ryan Hurst, el actor que le dará vida a Kratos en el live action del videojuego?

Tras varios meses de versiones no confirmadas, finalmente se anunció que el actor estadounidense Ryan Hurst interpretará a Kratos en la adaptación live action del videojuego God of War, una de las apuestas más ambiciosas de Amazon Prime Video para los próximos años.

La producción buscará trasladar al formato televisivo el universo mitológico y la intensidad narrativa que han convertido a la franquicia en un fenómeno global.

El proyecto se suma a la reciente ola de adaptaciones de videojuegos que han logrado gran aceptación entre el público y la crítica, como The Last of Us, Fallout y Super Mario Bros.

En ese contexto, la serie de God of War genera altas expectativas, especialmente entre los seguidores del juego, quienes esperan una representación fiel del icónico guerrero espartano y de su compleja historia.

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

¿Quién es Ryan Hurst?

Ryan Hurst, de 49 años, nació en Santa Mónica, California, y cuenta con una gran trayectoria en cine y televisión. Es ampliamente reconocido por sus papeles en series como Sons of Anarchy y The Walking Dead, donde destacó por interpretar personajes intensos, de carácter oscuro y fuerte carga emocional, un perfil que encaja con la esencia de Kratos.

Además de su experiencia actoral, Hurst posee una imponente presencia física, con casi dos metros de estatura y una contextura robusta, características que lo posicionaron como un candidato natural para el papel. No obstante, el actor deberá someterse a una exigente preparación física para dar vida al poderoso dios de la guerra en esta versión en acción real.

Cabe recordar que Ryan Hurst ya formó parte del universo de God of War en 2022, cuando interpretó a Thor en God of War Ragnarök mediante actuación de voz y captura de movimiento. Esta experiencia le permitió familiarizarse con la mitología del juego, un conocimiento que ahora será clave al asumir el rol protagónico de la serie.

¿Cuándo se estrena ‘God of War’?

Por el momento, Amazon Prime Video no ha confirmado una fecha oficial de inicio de rodaje ni de estreno.

Sin embargo, medios especializados en Estados Unidos señalan que los primeros adelantos podrían presentarse a lo largo de 2026, mientras que el lanzamiento de la serie estaría previsto entre 2027 y 2028.