Esposa de James Ransone comparte un emotivo mensaje tras la muerte del actor de 'It' y 'Siniestro': “Somos para siempre”

Jamie McPhee, esposa del actor estadounidense, le dedicó un sentido mensaje de despedida tras confirmarse su fallecimiento a los 46 años. Colegas y estudios de Hollywood también expresaron su pesar.

La industria de Hollywood quedó en shock tras confirmarse, el último viernes, la muerte del actor estadounidense James Ransone, a los 46 años. El intérprete, recordado por sus papeles en It: Capítulo dos, las dos entregas de Siniestro, El teléfono negro y otros títulos, fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento.

La noticia generó de inmediato una ola de reacciones en redes sociales, pero uno de los mensajes más conmovedores fue el de su esposa, Jamie McPhee, quien le rindió homenaje a través de Instagram el domingo.

Las palabras de la esposa de James Ransone

“Te dije que te había amado mil veces antes y sé que volveré a amarte”, escribió junto a una imagen de archivo en la que aparece embarazada, acompañada por Ransone.

“Tú me dijiste: ‘Yo necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías toda la razón”, agregó McPhee —conocida por su entorno como Skipper—. Cerró su mensaje con una frase que resonó entre sus seguidores: “Gracias por darme los regalos más grandes: tú, Jack y Violet. Somos para siempre”.

James Ransone y Shannyn Sossamon en una escena de la película 'Siniestro 2'.Fuente: Blumhouse Productions

Hollywood lamenta su partida

Diversas figuras de la industria se sumaron a los tributos a James Ransone. Natasha Lyonne, quien compartió pantalla con el actor en la segunda temporada de la serie Poker Face, comentó la publicación de McPhee: “Te amo con todo lo que tengo y abrazo a nuestro querido y brillante Peejo con gracia, gratitud y paz cósmica en esta vida y en la siguiente. Familia para siempre”.

Por su parte, HBO publicó un homenaje en la red social X (antes Twitter) con una imagen del actor en The Wire, acompañado del mensaje: “En memoria amorosa de James Ransone”.

La productora Blumhouse también expresó sus condolencias: “Estamos agradecidos de haber trabajado con él en Teléfono negro y en las películas de Siniestro. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos”.

El director Spike Lee, quien lo dirigió en El plan perfecto (2006) y Red Hook Summer (2012), escribió: “Descansa en paz, mi querido hermano, el señor James Ransone. Compartimos momentos increíbles”.

¿Quién fue James Ransone?

James Finley Ransone III, conocido artísticamente como James Ransone, fue un actor y músico estadounidense nacido en Baltimore en junio de 1979. Inició su carrera a comienzos de los años 2000 con participaciones en series como Ed y Third Watch.

Su consagración llegó con el papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la aclamada serie de HBO The Wire, actuación que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público.

Entre sus trabajos más destacados figuran la miniserie Generation Kill (2008), las películas de terror Siniestro (2012) y Siniestro 2 (2015), Tangerine (2015), y su interpretación de Eddie Kaspbrak adulto en It: Capítulo Dos (2019). También participó en El teléfono negro (2021) y su secuela, estrenada a inicios de este año.

Además, tuvo apariciones en series como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y La ley y el orden. Sus últimos trabajos en televisión fueron en Poker Face este año, así como en 50 States of Fright y SEAL Team en 2020.

