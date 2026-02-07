Green Day arremete contra el ICE y Donald Trump en concierto previo al Super Bowl 2026

Green Day calentó la antesala del Super Bowl 2026 con agudos mensajes políticos dirigidos al Gobierno de Estados Unidos. La banda fue parte del show The FanDuel Party Powered by Spotify, organizado en la ciudad de San Francisco, frente a un público que asistió a uno de los eventos previos al partido final de NFL.

Durante la presentación, el vocalista Billy Joe Armstrong lanzó un mensaje contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalando que, una vez que dejen de ser necesarios, el presidente Donald Trump y compañía los desecharán "como un maldito vicio".

Green Day alude a Jeffrey Epstein y modifica la letra de 'Holiday' durante el concierto

En otro momento del concierto, Armstrong hizo referencia al fallecido magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, pocos días después de que el Departamento de Justicia hiciera públicos nuevos documentos relacionados con el caso.

El cantante modificó la letra de la canción Holiday, reemplazando la frase "el representante de California tiene la palabra" por "el representante de la isla de Epstein tiene la palabra".

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre lo ocurrido durante la presentación.

Green Day tiene programada su participación en la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo este domingo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, antes del encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks por el título.

Billie Joe Armstrong called out Epstein, changing the lyrics of Holiday at Green Day’s exclusive pre-Super Bowl concert last night at Pier 29 in San Francisco. Who's ready for the Super Bowl? 🔥✊#greenday #epstein #superbowl pic.twitter.com/ASG6DsYczt — Green Day Italy (@GreenDayItaly_) February 7, 2026

Show alternativo al Super Bowl 2026

Hace unos días, Donald Trump cuestionó la elección de los artistas que serán parte del evento, diciendo que se tratan de malas elecciones.

Al mismo tiempo, sectores conservadores manifestaron su descontento por la elección de Bad Bunny como figura central del espectáculo de medio tiempo.

Como respuesta, la organización Turning Point USA, fundada por el fallecido Charlie Kirk, anunció un show alternativo para quienes prefieran no ver la presentación principal. El evento contará con la participación de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.