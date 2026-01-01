Sylvester Stallone terminó de escribir su autobiografía: “Desearías poder vivir para siempre, pero sabes que no puedes”

El legendario actor Sylvester Stallone confirmó que terminó de escribir su autobiografía, libro que será lanzado a mediados de este 2026.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, ‘Sly’ mostró el inmenso manuscrito, que él mismo escribió a mano.

“Este es un libro llamado The Steps (Los Pasos, en español), que es básicamente mi historia; no totalmente, pero gran parte, y cómo se hizo el milagro de la película Rocky. Literalmente, acabo de terminarlo”, señala Stallone en el clip compartido.

El veterano actor, próximo a cumplir 80 años, explicó por qué prefiere escribir a mano, en vez de hacerlo en una computadora o grabando su voz.

“Hay algo que sucede cuando escribes a mano, a diferencia de escribir a máquina o grabar: realmente activa tu memoria y tiendes a tener una relación con la página que se vuelve muy, muy personal, a diferencia de escribir a máquina, cosa que nunca aprendí; y ya es un poco tarde para eso”, comentó.

Cabe mencionar que la autobiografía de Stallone, titulada The Steps, será publicada por la editorial HarperCollins y saldrá al mercado el próximo 5 de mayo.

“Desearías poder vivir para siempre, pero sabes que no puedes”

Sylvester Stallone aprovechó el momento para enviar a sus seguidores un mensaje por Año Nuevo, así como compartir algunas reflexiones sobre la vida.

“Tengo que volver al trabajo pronto, pero ha sido un año fantástico y, por supuesto, todos ustedes lo hicieron posible. Saben, no hay hombre que sea una isla, ni mujer que sea una isla”, comentó.

“Así que estoy agradecido por eso, por mi increíble familia, mi hermosa esposa a la que adoro absolutamente. Desearías poder vivir para siempre, pero sabes que no puedes. Así que recomiendo aprovechar al máximo cada día y dejar que otros problemas desaparezcan. No intentes cambiar la mente de las personas; solo cambia la tuya”, sentenció.



Stallone, que en julio cumplirá 80 años, se mantiene en actividad. En los últimos dos años, ha protagonizado los filmes de acción Armor y Alarum; mientras que ha sido productor y guionista de la película A Working Man, estelarizada por su amigo, Jason Statham.

En paralelo, ‘Sly’ es protagonista de la serie Tulsa King, en la que interpreta a un gánster que construye su impero en la ciudad Oklahoma. La producción, que se emite por Paramount+, he tenido buena aceptación de la audiencia y de la crítica, al punto que ya se ha confirmado una cuarta temporada y una serie spin-off.

