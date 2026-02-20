Tokischa y el revelador vestido que dejó poco a la imaginación en Premio Lo Nuestro 2026

La cantante dominicana Tokischa volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados de la noche durante los Premios Lo Nuestro 2026 por su arriesgada elección de vestuario en la alfombra magenta.

A pesar de haber llegado a la gala con cuatro nominaciones, incluyendo Artista Urbana Femenina del Año y Mejor Canción Trap/Hip-Hop, la artista no obtuvo estatuillas, pero sí captó la atención mediática por su outfit y el significado detrás de este.

Para su llegada al evento celebrado en Miami, Tokischa lució un vestido blanco de la casa británica Vivienne Westwood, caracterizado por su diseño asimétrico que dejaba uno de sus pechos al descubierto, que únicamente lo tapaba un accesorio plateado en forma de espada.

La pieza fue uno de los looks más comentados en redes sociales y medios tras la ceremonia.

El mensaje del vestido de Tokischa

Más allá de lo visual, Tokischa aprovechó la atención para transmitir un mensaje de autonomía corporal y rechazo a las presiones estéticas que ha enfrentado en su carrera. En la alfombra, explicó que su elección no provocativa:

“No me voy a operar las tetas”, dijo al ser consultada, reafirmando que no cederá ante los comentarios que la instan a someterse a cirugías.

Además del impacto mediático por su estilismo, Tokischa presentó varias de sus canciones más populares en el escenario, como Ridin y Delincuente, reafirmando su presencia dentro del género urbano y del dembow caribeño, elementos que han definido gran parte de su identidad artística.