Reto viral termina en tragedia: influencer colombiano muere tras lanzarse al río Cauca [VIDEO]

Ángel Montoya, un influencer colombiano de 30 años, murió tras lanzarse al río Cauca desde el puente General Santander, ubicado en la vía que comunica a Tuluá con el corregimiento de Río Frío, en el Valle del Cauca, en Colombia. El hecho ocurrió el último martes y quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.

En la grabación, se observa al joven acompañado de un amigo, sentado sobre el barandal del puente mientras menciona que estaba a punto de realizar un reto. Antes de arrojarse al agua, se le escucha despedirse.

Tras lanzarse, el hombre intentó nadar y mantenerse a flote, de hecho, las imágenes muestran que logró desplazarse durante algunos segundos, aunque con dificultades; sin embargo, la fuerza de la corriente terminó arrastrándolo río abajo hasta perderse de vista. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con él.

Se activa la búsqueda tras su desaparición

Luego de confirmarse que no había salido del río; familiares, conocidos y organismos de socorro iniciaron su búsqueda. De acuerdo con el medio El Colombiano, un equipo de bomberos de Bugalagrande participó en el operativo, el cual se extendió durante varios días y se vio afectado por las lluvias registradas en la región y el aumento del caudal del río Cauca, caracterizado por sus corrientes fuertes y profundidad.

La mañana del viernes 30 de enero, trabajadores que realizaban labores en el río, en la jurisdicción del municipio de Bolívar, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en la ribera. Tras las operaciones de recuperación y verificación, se confirmó que se trataba de Ángel Montoya.

"Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, cuyas declaraciones fueron replicadas por el medio Ecuavisa.

El caso generó gran repercusión en redes sociales, donde el video del salto circuló mientras avanzaban las labores de búsqueda.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Joven llamado Ángel Montoya está desaparecido tras lanzarse al río Cauca en la vía Tuluá–Riofrío V. Cauca). El momento quedó en video y, segundos después, desapareció entre las aguas. Autoridades y familiares realizan la búsqueda y piden apoyo. Info: 316 248 7107 pic.twitter.com/Qtztpsm3dY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 29, 2026