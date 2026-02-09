Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres, según prensa española

La prensa ibérica asegura que la actriz española y el actor argentino habrían dado la bienvenida a su primer hijo, manteniendo la noticia en total reserva y lejos de los reflectores.

Aunque Úrsula Corberó y Chino Darín han llevado esta nueva etapa como pareja con la mayor discrección posible, una de las colaboradoras del programa Y Ahora Sonsoles, Lorena Vázquez, comunicó la noticia del nacimiento del nuevo miembro de la familia.

Como se recuerda, en septiembre del año pasado la actriz española decidió compartir con todos sus seguidores la feliz noticia con un divertido comentario en el que se podía leer: “Esto no es IA” junto a una fotografía en la que ya presumía de avanzado estado de gestación.

Aunque en estos meses de espera la pareja ha decidido mantener en la intimidad los detalles del bebé que esperaban, han sido muchas las especulaciones sobre su sexo debido a una 'inocente' fotografía que la propia Úrsula compartió en sus redes sociales en la que aparecían unos zapatos de bebé de color azul.

Historia de amor de Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de La embajada, la serie que marcó el inicio de su historia de amor.

El romance comenzó de forma discreta y lejos del ruido mediático. Ambos coincidieron en el set de la serie española grabada en Tailandia, donde compartieron largas jornadas de trabajo que pronto se transformaron en una conexión personal.

Durante las grabaciones, la química entre ellos fue evidente, pero decidieron mantener la relación en privado durante varios meses. No fue sino hasta 2017 cuando empezaron a dejarse ver juntos en eventos públicos y viajes, confirmando así lo que ya era un secreto a voces.

En entrevistas posteriores, ambos han contado que el rodaje en un país lejano, lejos de sus rutinas y de su entorno habitual, ayudó a que el vínculo creciera de manera natural. Desde entonces, han construido una relación sólida, marcada por el respeto, el apoyo mutuo y una fuerte complicidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del espectáculo iberoamericano.

A lo largo de los años, Úrsula y Chino han alternado su relación entre España y Argentina, acompañándose en proyectos profesionales y manteniendo, en lo posible, su vida privada alejada del foco constante de la prensa.