Bailarín peruano que estuvo en show de Bad Bunny habló con RPP: “Fue una experiencia muy valiosa”

Eder Ivan Ávila Romero, uno de los bailarines peruanos que estuvo en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, habló con RPP y contó cómo fue el proceso de selección para que pueda estar en el campo del Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo 8 de febrero.

Al respecto, mencionó que pudo estar en la audición gracias a Melany Mercedes, una bailarina que vive en Nueva York y que le avisó sobre dicha audición. “Ella me dice que necesitan un bailarín de salsa y que querían que yo sea parte de la audición. Eso fue el 10 de diciembre”, comentó.

Del mismo modo, mencionó que lo llamaron por segunda vez para ser parte del elenco de bailarines. “No esperaba la llamada porque habían pasado un par de semanas de diciembre. Junto antes de la semana de Navidad”, señaló.

Posteriormente, recordó que recibió un correo electrónico los primeros días de enero para confirmar su participación. “No me lo podía creer porque creo que era la primera vez que hacían el casting para gente de netamente salsa”, sostuvo.

En otro momento, resaltó que fue seleccionado ante más de 100 candidatos pero que no sabía que la elección era para acompañar a Bad Bunny en el campo durante la final de la National Football League (NFL).

“Ese cuarto estaba repleto de gente. No nos querían decir nada, pero la música que estábamos practicando era la de él (…) Nos estaban haciendo bailar a ritmo de eso y nos dieron una coreografía a seguir. Parece que lo hice muy bien. Por eso, estuve ahí”, acotó.

Bailarín peruano tras estar en el Super Bowl 2026: “Fue una experiencia muy valiosa”

El bailarín Eder Ávila Romero recalcó que mantenía “ensayos casi todos los días” donde practicaban durante seis horas diarias.

“Nos tenían trabajando y limpiando lo coreográfico. También veíamos y aprendimos mucho del trabajo de la producción”, expresó.

Si bien fue un gran esfuerzo, el peruano agradeció haber podido estar al lado de Bad Bunny y formar parte de su elenco de baile siendo visto por millones de personas.

“Fue una experiencia muy valiosa porque te hace ser más humilde y te impulsa a trabajar todavía aún más duro para tus metas. En cualquier momento, uno sabe que no puede estar en ese escenario, aunque te hayan seleccionado”, declaró.

Por otro lado, mencionó que no pudo hablar con Bad Bunny por reglas de su seguridad.

“Ellos fueron muy estrictos. Siempre su equipo de seguridad estaba alrededor de él. Incluso nos quitaban los teléfonos antes de ir a los ensayos y todo eso”, añadió.

Finalmente, contó que su hermana es fanática de Bad Bunny por lo que se emocionó cuando le contó que estaría compartiendo escenario con el cantante puertorriqueño.

“Mi hermana es fanática de él. Le conté y se sorprendió. La emoción dentro de mi casa fue tremenda. Ella les dijo a mis papás. Ya nos reservamos un poco de información. Para que sea un poco más confidencial todo”, exclamó.

Eder Ávila junto a Patricio Quiñones y las peruanas Lu Arrospid y Kandrex Millones.Fuente: Patricio Quiñones

Bad Bunny armó la fiesta en el Super Bowl 2026 con ritmo latino

Bad Bunny se presentó el último domingo en el esperado ‘show de medio tiempo’ (más conocido como el ‘halftime show’) del Super Bowl LX.

El popular ‘Conejo Malo’ brindó un show lleno de referencias a Puerto Rico y Latinoamérica -mencionó a Perú inclusive-. Además, estuvo acompañado por pasajes del espectáculo de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un primer momento, Bad Bunny miró fijamente a la cámara y se presentó con un mensaje inspirador.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”, exclamó el ganador a Mejor álbum del Año en los premios Grammy 2026.

Acto seguido, en un extremo del escenario apareció Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With a Smile junto a una orquesta en vivo. Minutos después, ambos artistas se unieron en el escenario para bailar Baile inolvidable, desatando la ovación del público.