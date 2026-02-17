Daddy Yankee será abuelo: Jesaaelys Ayala, hija menor del cantante, anunció su embarazo

Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee, confirmó que está esperando su primer bebé junto a su pareja, Carlos Olmo. La noticia fue compartida mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde reveló algunos detalles del proceso que vivió antes de anunciar el embarazo.

"Un poquito de ti y un poquito de mí 🤍 Una promesa de Dios", escribió Jesaaelys como descripción del video que compartió con sus seguidores para dar a conocer la noticia.

Luego explicó que esperaron el momento adecuado para hacerlo público porque querían asegurarse de que el bebé estuviera bien, ya que en septiembre pasado había sufrido una pérdida, por lo que decidieron mantener el embarazo en reserva.

"Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás. Este bebé es una promesa de Dios y una nueva bendición en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza", indicaron.

El distanciamiento entre Daddy Yankee y su familia

El anuncio ocurre en medio de un periodo de distanciamiento entre Daddy Yankee y Jesaaelys. La situación se remonta a la separación del cantante con Mireddys González, proceso que derivó en asuntos judiciales relacionados con transferencias millonarias no autorizadas y otros conflictos públicos entre la expareja.

Ese alejamiento se hizo evidente en 2025, cuando Jesaaelys contrajo matrimonio y su padre no asistió a la ceremonia.

Daddy Yankee y Mireddys González también son padres de Jeremy Ayala, mientras que el cantante tiene otra hija, Yamilette, fruto de una relación anterior.

Puerto Rico tendrá una carretera con el nombre de Daddy Yankee

Hace una semana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció que hizo oficial la firma de una medida legislativa para nombrar una carretera en la capital de San Juan con el nombre de Daddy Yankee.

"Daddy Yankee es uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia internacional. El 'Big Boss' ha sido un pionero que ha llevado el nombre de Puerto Rico a escenarios de todo el mundo y que le ha abierto las puertas a varios intérpretes, tanto del género de reguetón como otros puertorriqueños y latinos", dijo González en un comunicado.

La vía que llevará el nombre del conocido artista urbano es la carretera estatal PR-36, en San Juan, cerca del residencial público (barriada popular) Villa Kennedy, donde se crió Daddy Yankee e inició su carrera profesional junto a DJ Playero.

"Con la designación de esta carretera estatal, bien cerca de donde se crió en Villa Kennedy, queremos destacar como uno de los suyos ahora es todo un ícono musical que nos ha llenado de orgullo y puesto a bailar a todos", añadió González.

La rotulación de la carretera debe realizarse durante los 30 días de firmada la medida, y se producirá en una ceremonia oficial con fecha aún por confirmar.