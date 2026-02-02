“El duende es bostero”: Willem Dafoe disfrutó del partido de Boca Juniors y celebró la victoria en La Bombonera

El actor Willem Dafoe, conocido por su papel de ‘Duende verde’ en Spider-Man, está en Buenos Aires presentando The Souffler, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Si bien habló con la prensa local y se reunió con sus fanáticos, estuvo presente en el reciente partido de Boca Juniors frente a Newell’s.

El artista de 70 años fue visto en el palco de La Bombonera luciendo la camiseta xeneize. Lo que llamó la atención de los hinchas fue que Dafoe celebró el gol de Exequiel Zeballos para el 1 a 0 y hasta hizo el ademán de estar cantando una barra.

El segundo tanto llegó con Leandro Paredes de penal y así terminó el partido. Los fanáticos, al notar que Willem disfrutaba del ambiente, comenzaron a cantar “el duende es bostero”.

Willem Dafoe en la Bombonera, ya no es el duende verde ahora es el Duende Bostero pic.twitter.com/mmF0SJF0LG — JokerBSC (@JokerBsc) February 2, 2026

“Conozco a Boca desde hace tiempo”

Después del partido, El Canal de Boca entrevistó a Willem Dafoe y se mostró feliz por la energía que sintió en el estadio. Además, mencionó que ya había escuchado hablar de Boca, pero es la primera vez que pisa La Bombonera:

“Conozco -a Boca- desde hace mucho tiempo, porque vine a Buenos Aires muchas veces. Pero hacía tiempo que no venía, estoy contento de haber vuelto”.

Por otro lado, expresó su emoción por la vibra de los hinchas: “Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre”, dijo. Y cerró con un “vamos Boca, carajo”.

¿Por qué Willem Dafoe está en Argentina?

El actor estadounidense presentó el último sábado la película The Souffler en el estreno realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), a la que asistieron personas del ámbito artístico argentino y admiradores.

Se desplegó la alfombra roja previa a la proyección del filme -con entradas agotadas-, y minutos después se acercó a saludar y a tomarse fotografías con los fans que se congregaron en el lugar para verlo en persona.

Por la alfombra roja desfilaron, además, referentes de la cultura y artistas argentinos, entre ellos la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, una de las figuras más destacadas de la noche.

En el filme, Dafoe interpreta el papel de Lucius Glanz, quien, tras tres décadas al frente de un hotel emblemático de Viena, en Austria, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino decidido a demolerlo y transformarlo.