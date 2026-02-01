Murió a los 56 años Gerardo Taracena, protagonista de ‘Apocalypto’ y ‘Narcos: México’

El actor mexicano murió el 31 de enero, según se informó oficialmente la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Taracena fue una figura reconocida del cine y la televisión.

Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano conocido por sus destacadas participaciones en cine, televisión y teatro, falleció este 31 de enero a los 56 años, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en sus redes sociales.

La ANDA lamentó profundamente su partida y extendió sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad artística. Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, y tanto sus allegados como las autoridades han mantenido esa información en privado.

Taracena se consolidó como uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional, combinando una sólida formación teatral con una versatilidad que lo llevó a colaborar en producciones de renombre. Su salto a la fama llegó en 2006 con el papel de Ojo Medio en Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, una actuación que lo posicionó en el cine global

Además de su participación en esta cinta, también interpretó al personaje Pablo Acosta Villarreal en la aclamada serie Narcos: México de Netflix, y tuvo roles en otros proyectos como Diablero, La Reina del Sur y Hernán, donde demostró su talento para dar vida a personajes complejos.

A lo largo de su carrera, Taracena también destacó en producciones cinematográficas como Man on Fire, The Mexican y El infierno, y fue reconocido con el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina por su trabajo en El violín.

¿En qué plataformas se puede ver ‘Apocalypto’?

La película Apocalypto, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por el actor mexicano Gerardo Taracena, se encuentra disponible actualmente en distintas plataformas de streaming y servicios digitales, aunque su disponibilidad varía según la región.

Netflix : La película sí forma parte de su catálogo, pero únicamente en algunos países. México no se encuentra entre las regiones donde está disponible.

Peacock TV : Apocalypto está listada en esta plataforma de streaming de NBCUniversal, disponible exclusivamente para Estados Unidos.

Hulu: Otra alternativa para ver la cinta es Hulu, plataforma que también está integrada dentro del catálogo de Disney+ en ciertas regiones, aunque su disponibilidad depende del país.

Opciones de compra o renta digital:

Apple TV : Ofrece la posibilidad de rentar o comprar la película de manera digital. Esta opción permite verla por tiempo limitado o conservarla de forma permanente en la biblioteca del usuario, dependiendo del país.

Amazon Prime Video: La película está disponible para renta o compra digital, como parte del catálogo de Lionsgate. En algunos casos, puede accederse mediante pruebas gratuitas de hasta 30 días si el usuario aún no es suscriptor.