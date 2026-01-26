Zion es detenido en Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de ebriedad

El reguetonero puertorriqueño fue intervenido por la Policía y quedó a la espera de una posible imputación de cargos tras someterse a una prueba de alcoholemia.

El reguetonero Zion fue arrestado este lunes 26 de enero por la Policía de Puerto Rico, acusado de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, según informaron las autoridades locales.

La información preliminar indica que agentes adscritos al Distrito de Río Grande intervinieron la noche del domingo al artista, mientras transitaba por la autopista PR-66, en ese municipio.

¿Qué le pasó a Zion?

Al momento de la intervención, Zion conducía una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, y presentaba aparentes signos de embriaguez. Posteriormente, fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde se le practicó una prueba de aliento.

El examen arrojó un resultado de 0,27 % de alcohol en su organismo, cifra que supera en 0,17 % el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. El caso será consultado con el fiscal de turno para evaluar la posible presentación de cargos criminales, según informó la Policía en declaraciones recogidas por EFE.

Un episodio reciente que preocupó a sus fans

En octubre de 2025, Zion generó preocupación entre sus seguidores luego de ser hospitalizado en una clínica de Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito la noche del lunes 6, alrededor de las 7 p.m., mientras conducía un vehículo todoterreno.

En ese momento, su disquera Baby Records y su agencia de representación Nu Form Management confirmaron el hecho a través de un comunicado en el que señalaron: “Su condición médica continúa siendo reservada y estamos a la espera de nuevas actualizaciones”.

Una semana después, el equipo del artista informó que ya se encontraba en casa, en proceso de recuperación y agradecido por las muestras de apoyo recibidas. "Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación".

¿Quién es Zion?

A sus 44 años, Zion es una de las voces más influyentes del reguetón. Durante más de dos décadas formó parte del exitoso dúo Zion & Lennox, responsables de clásicos del género como Hay algo en ti y Pierdo la cabeza, además de colaboraciones con artistas como J Balvin (Otra vez) y María Becerra (Berlín).

En noviembre de 2024, el dúo anunció su separación tras una extensa trayectoria conjunta. Sin embargo, meses después sorprendieron al público al reencontrarse en uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny, No Me Quiero Ir De Aquí, en el Coliseo de Puerto Rico.

En su etapa como solista, Zion ha continuado activo con lanzamientos como Zun Da Da y Fantasma, reafirmando su vigencia dentro del reguetón contemporáneo.

