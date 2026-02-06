"No tengo fecha de salida": Shirley Arica permanece internada y admite que descuidó su salud

No la pasa bien. Shirley Arica atraviesa un momento complicado tras permanecer internada en una clínica, una situación que ella misma dio a conocer a través de sus redes sociales. La modelo compartió varias imágenes y un mensaje donde dejó ver su estado actual de salud.

Aunque no brindó detalles de su diagnóstico, la ex chica reality reconoció que esta situación la llevó a admitir que había descuidado su salud.

"No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente de que, cuando es, es. Y pues Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud", publicó al inicio.

Shirley Arica no tiene fecha de salida

Además, Shirley Arica contó que es la primera vez que permanece tantos días hospitalizada y que aún no sabe cuándo le darán de alta.

"Nunca había estado tanto tiempo en la clínica; de verdad, mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable. No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia (algo que no me caracteriza). No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante".

Debido a su estado de salud, la influencer tuvo que postergar el lanzamiento de su pódcast Shirley Arica in the House, el cual estaba previsto para este domingo. Sin embargo, aseguró que espera reencontrarse pronto con su comunidad y retomar sus actividades cuando se encuentre recuperada.