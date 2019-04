Sheyla Rojas dedica canción de "Betty la fea" sus "haters": ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí?

Sheyla Rojas envía mensaje a sus "haters" en Instagram. | Fuente: Instagram

La ruptura entre la ex chica 'reality' Sheyla Rojas y Pedro Moral fue, sin duda, accidentada. Tras la participación del empresario en “El valor de la verdad”, donde contó su versión de cómo fue la relación con la conductora, los comentarios en redes no se hicieron esperar.

Rojas se vio afectada, en un principio, pero luego intentó tomarse las críticas con humor. Hasta se autodenominó 'Rubí', como la protagonista de la telenovela homónima mexicana -interpretada por Bárbara Mori- conocida por ser hermosa pero perversa. Su máximo sueño, como muchos recuerdan, era encontrar a un hombre adinerado que la saque de la pobreza.

“I LOVE YOU HATER”

Esta vez, Sheyla Rojas ha hecho referencia a otra telenovela: “Betty la fea”, el programa colombiano que muestra la historia de Beatriz Pinzón, una inteligente joven que consigue trabajo en una de las compañías más importantes del mundo de la moda. En el proceso, se enfrenta a constantes maltratos y burlas por parte de sus colegas debido a su aspecto físico.

“Se dice de mí… Que si me puse glúteos, que si no me quise casar, que si no digo nada, que si hablo, que si trabajo mucho, que si busco a un marido millonario, que si estoy muy flaca, que si me regalan cosas, que si estoy feliz y no llorando, que si no me maquillo o maquillo mucho, que si soy creída, antipática, presumida”, escribió la modelo y empresaria junto a una foto que compartió en sus historias de Instagram. De esta manera, recordaba la canción “Se dice de mí”, que introducía a la telenovela colombiana.

Historias de Instagram de Sheyla Rojas. | Fuente: Instagram

Todo indica que Sheyla Rojas no se deja afectar por las críticas que recibe constantemente en redes. Según asegura, lo importante es mantenerse como una persona auténtica. "Cualquiera puede opinar, lo importante es como te lo tomas. Sé auténtico para hacer lo que quieras sin que nada te importe", escribió también la conductora en su cuenta de Instagram.