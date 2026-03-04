“Extraño ‘Al fondo hay sitio’, pero no”: Magdyel Ugaz descarta volver a interpretar a ‘Teresita’

Después de más de un año de su salida de Al fondo hay sitio y con una nueva temporada en camino, Magdyel Ugaz reveló que no volverá a interpretar ‘Teresita’.

“Yo siempre extraño AFHS, es parte de mi vida y lo va a seguir siendo siempre, pero hoy por hoy… debo decir que no. Por ahora, AFHS no está (en mis planes), pero yo sé que le va a ir increíble”, dijo en el programa Más espectáculos.

Por otro lado, Magdyel Ugaz les mandó sus mejores vibras y espera que duren muchos años en la pantalla chica.

Asimismo, Ugaz considera que la popular serie tiene para muchos años más: “Creo que le va a ir increíble, es una serie que tiene para rato, así que lo celebro y les mando toda la buena energía a mis compañeros”.

“Hay regresos importantes (en la nueva temporada); sé que la serie se va a quedar con nosotros muchísimos años más”, finalizó.

Así se despidió Magdyel Ugaz de Al fondo hay sitio

La salida de Magdyel Ugaz fue anunciada oficialmente en el canal de YouTube de Al fondo hay sitio, donde se compartieron imágenes de su despedida entre lágrimas junto al elenco, equipo técnico y producción.

“Este último tiempo no ha sido fácil, pero todos ustedes me han sostenido y acompañado. Da miedo lanzarse al vacío, pero creo que es importante, para mi salud, descansar”, expresó.

"Ha sido maravilloso el viaje con el Al fondo hay sitio, no imaginamos que íbamos a volver, pero el cariño estaba intacto. Todavía hay Al fondo hay sitio hay para rato. Yo doy un pasito al costado, quiero descansar, pero la serie continúa con otros personajes entrañables que tanto quieren", concluyó.