Mayra Couto revela que busca quedar embarazada y convertirse en madre: "Quisiera parto natural"

Mayra Couto revela que busca quedar embarazada y convertirse en madre junto a su pareja.
Mayra Couto revela que busca quedar embarazada y convertirse en madre junto a su pareja. | Fuente: Instagram (coutomayraof)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A pesar de presentar complicaciones para concebir, Mayra Couto expresó sus deseos de tener un bebé junto a su pareja. "No es tan fácil", dijo la exactriz de 'Al fondo hay sitio'.

Mayra Couto no pudo ocultar su deseo de convertirse en madre. La recordada ‘Grace’ de la serie peruana Al fondo hay sitio se sinceró sobre sus ganas de quedar embarazada a pesar de las dificultades en su cuerpo como consecuencia del cáncer de tiroides que sufrió años atrás.

Fue durante una reciente entrevista con la periodista Verónica Linares que la actriz nacional reveló que está dispuesta a tener un bebé con su novio colombiano Juan Camilo.

“Un poco sí (estoy buscando quedar embarazada). Estoy dejando que las cosas fluyan”, manifestó Couto, quien inició su relación el 2021 mientras estudiaba cine en Cuba. “No crean que es tan fácil. Yo también debo buscar un tiempo”, sostuvo.

En efecto, Mayra contó que acudió al médico y que le preguntó si puede tener hijos a pesar de su “falta de tiroides”. “El médico me dijo: ‘Sí, pero hay que cumplir ciertas condiciones'. Por eso, estoy yendo al gimnasio y estoy entrenando”, recalcó.

En ese sentido, explicó que intentará embazarse con el fin de descartar cualquier dificultad producto del cáncer que tuvo. “Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres, sobre todo para crear manitos y piernitas por la falta de hormonas”, acotó.

Mayra Couto inició su relación con el colombiano Juan Camilo en 2021.
Mayra Couto inició su relación con el colombiano Juan Camilo en 2021. | Fuente: Instagram (coutomayraof)

Mayra Couto recordó dificultades para embarazarse por cáncer

Mayra Couto recordó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides el 2013. “El cáncer que tenía se llamaba carcinoma papilar. Era el cáncer menos agresivo, pero hay otro tipo de cáncer de tiroides más agresivos”, explicó.

De igual manera, señaló que le tuvieron que quitar la tiroides pasando, según relató, de tener 21 a 40 años en un instante con diversos cambios en su presión y temperatura.

“Durante un tiempo tuve que encontrar cual era la cantidad de hormonas que debía tomar. Mi cuerpo cambió. También por eso mi cuerpo es un tema de conversación. Que yo suba o baje de peso. Ese no es el problema. Mi problema son mis rodillas, ver si mis huesos están bien”, declaró la también actividad y empresaria audiovisual.

Además, recalcó que “se preocupa por su salud” por lo que dejó de ver su aspecto y se concentró en su recuperación.

“En Cuba era muy distinta. Yo me llevé mis maletas llenas de medicina, de calcio. Esa es una de las cosas por las que me da miedo embarazarme ¿De dónde va a sacar calcio el niño o niña? Si yo no produzco”, enfatizó.

Erick Elera, Mónica Sánchez y Mayra Couto trabajaron juntos en Al fondo hay sitio.
Erick Elera, Mónica Sánchez y Mayra Couto trabajaron juntos en Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram (coutomayraof)

Mayra Couto: “Toda la vida he pensado en tener un parto natural”

En otro momento, Mayra Couto mencionó que su pareja Juan Camilo y la madre de este “estarían felices” de que ella pueda tener un bebé.

“Fui al médico y le pregunté si soy fértil o no. Me dijo: ‘Primero tienes que intentarlo. Cuando pase un año intentándolo y no ocurra, ahí regresas’”, declaró.

Es así como Couto afirmó que todavía no pasa el año recomendado por el médico por lo que espera embarazarse pronto.

“Ojalá salga pronto. Este hombre (mi pareja) es alto, yo no sé cómo voy a hacer. Yo quisiera parto natural. Ya estoy pensando en el parto. Toda la vida he pensado en el parto natural. Siempre pensé en dar a luz en la piscina de mi casa”, exclamó.

Finalmente, Verónica Linares le deseo sus mejores deseos a Mayra Couto avizorando que pronto estará embarazada. “Escúchame, y apunta. Esto queda registrado en YouTube: este año vas a salir embarazada y no vas a dar parto natural”, le dijo.

Tags
