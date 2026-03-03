Mayra Couto revela que busca quedar embarazada y convertirse en madre: "Quisiera parto natural"

Mayra Couto no pudo ocultar su deseo de convertirse en madre. La recordada ‘Grace’ de la serie peruana Al fondo hay sitio se sinceró sobre sus ganas de quedar embarazada a pesar de las dificultades en su cuerpo como consecuencia del cáncer de tiroides que sufrió años atrás.

Fue durante una reciente entrevista con la periodista Verónica Linares que la actriz nacional reveló que está dispuesta a tener un bebé con su novio colombiano Juan Camilo.

“Un poco sí (estoy buscando quedar embarazada). Estoy dejando que las cosas fluyan”, manifestó Couto, quien inició su relación el 2021 mientras estudiaba cine en Cuba. “No crean que es tan fácil. Yo también debo buscar un tiempo”, sostuvo.

En efecto, Mayra contó que acudió al médico y que le preguntó si puede tener hijos a pesar de su “falta de tiroides”. “El médico me dijo: ‘Sí, pero hay que cumplir ciertas condiciones'. Por eso, estoy yendo al gimnasio y estoy entrenando”, recalcó.

En ese sentido, explicó que intentará embazarse con el fin de descartar cualquier dificultad producto del cáncer que tuvo. “Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres, sobre todo para crear manitos y piernitas por la falta de hormonas”, acotó.