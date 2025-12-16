"Ella es su pareja, pero yo seré la madre de su hija toda la vida": Darinka Ramírez se sincera sobre Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez se pronunció sobre Xiomy Kanashiro. La modelo e influencer resaltó que “no conoce” a la actual pareja de Jefferson Farfán. No obstante, recordó que ella es la madre de la última hija del exfutbolista y que Xiomy solo mantiene una relación con el exintegrante de la selección peruana.

“En realidad, no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja (de Jefferson Farfán), pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que vamos a tener por ahí una relación, si es algo fijo del papá de mi hija”, declaró.

Del mismo modo, Darinka, quien semanas atrás debutó como cantante de reguetón, resaltó que "no la mantienen" y recalcó que "tiene que facturar" por su hija que tiene con exdelantero de Alianza Lima.

“Yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común, a mí no me mantienen. Tengo que suplir las necesidades de mi hija”, manifestó a Trome.

En otro momento, Ramírez cuestionó que Farfán haya ido a celebrar el cumpleaños de su hija hace unos días luego de más de “cuatro meses” de estar ausente. “Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro meses”, mencionó.