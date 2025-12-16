Últimas Noticias
"Ella es su pareja, pero yo seré la madre de su hija toda la vida": Darinka Ramírez se sincera sobre Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez se pronunció sobre Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán.
| Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Indirecta para Xiomy Kanashiro? Darinka Ramírez aseguró que "no la mantienen" y recalcó que "tiene que facturar" por la pequeña hija que tiene con Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez se pronunció sobre Xiomy Kanashiro. La modelo e influencer resaltó que “no conoce” a la actual pareja de Jefferson Farfán. No obstante, recordó que ella es la madre de la última hija del exfutbolista y que Xiomy solo mantiene una relación con el exintegrante de la selección peruana.

“En realidad, no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja (de Jefferson Farfán), pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que vamos a tener por ahí una relación, si es algo fijo del papá de mi hija”, declaró.

Del mismo modo, Darinka, quien semanas atrás debutó como cantante de reguetón, resaltó que "no la mantienen" y recalcó que "tiene que facturar" por su hija que tiene con exdelantero de Alianza Lima.

“Yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común, a mí no me mantienen. Tengo que suplir las necesidades de mi hija”, manifestó a Trome.

En otro momento, Ramírez cuestionó que Farfán haya ido a celebrar el cumpleaños de su hija hace unos días luego de más de “cuatro meses” de estar ausente. “Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro meses”, mencionó.

Jefferson Farfán anunció una probable boda con Xiomy Kanashiro en su podcast Enfocados.
| Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro habla de cruce entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro rompió su silencio y habló sobre el cruce que tuvo Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez días atrás.

En declaraciones a la prensa, luego de animar un evento, la actual pareja del exfutbolista fue consultada sobre lo que dijo la salsera de que estuvo en el aeropuerto a pocos metros de Farfán cuando una señora le gritó: “Yahaira, ahí está tu Farfán”.

Al respecto, Xiomy mencionó no incomodarse con lo sucedido y resaltó que no tiene ninguna enemistad con Yahaira, quien tuvo una mediática relación con Jefferson entre el 2015 y 2017, regresando y volviendo a terminar de manera definitiva el 2020.

"Yo creo que siempre eso va a ser parte de (…) porque ellos tuvieron una relación muy pública como muchas otras en la farándula que podemos ver. Yo no tengo nada en contra de ella, le deseo lo mejor a todas las personas. Para mí no es ninguna incomodidad para nada (saludarla)”, declaró Kanashiro.

En ese sentido, aclaró no tener problemas con que Jefferson Farfán salude a su expareja. “No, para nada. Yo creo que si acabó bien su relación (pueden saludarse). El respeto ante todo”, acotó. Del mismo modo, mencionó que estaría dispuesta a saludar a la intérprete de El Ex Machito. “Si, claro que sí”, sostuvo.

Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán.
| Fuente: Instagram (darinkaramirezl)

Darinka Ramírez aseguró que "no tiene nada en contra" de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez aseguró que no tiene nada en contra de su expareja Jefferson Farfán. La influencer y madre de la última hija del exfutbolista descartó guardar algún tipo de rencor y que, por el contrario, quiere “llevar la fiesta en paz” por el bienestar de su pequeña.

"No tengo nada en contra de él (Jefferson Farfán). Yo siempre he querido llevar la fiesta en paz porque jamás hablé de él. Lo único que busco es lo mejor para mi hija", declaró Darinka a Trome.

De igual manera, reveló que sigue recibiendo invitaciones para grabar comerciales y demás videos publicitarios. "Me agrada todo esto, es algo nuevo para mí. Además, mi hija también va a estar expuesta toda la vida por su papá, así que tiene que aprender", acotó.

Cabe mencionar que Darinka Ramírez participó en El valor de la verdad en junio de este año llevándose 20 mil soles. Ella habló de Jefferson Farfán asegurando que la engañó con la modelo Denaly López y que vio un depósito que hizo el exdeportista a Xiomy Kanashiro.

Xiomy Kanashiro Darinka Ramírez Jefferson Farfán

