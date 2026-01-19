“Estamos bien, gracias a Dios”: Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado y exige acciones contra la inseguridad

Horas después del atentado sufrido en Trujillo, la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada utilizó sus redes sociales para confirmar que ninguno de sus integrantes resultó herido y que no se registraron víctimas humanas. A través de un comunicado, la agrupación también alzó su voz para exigir acciones concretas frente a la creciente inseguridad en el país.

“La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señala el pronunciamiento difundido este lunes por la mañana.

El comunicado de Armonía 10

El mensaje añade: “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país”.

Además, a través de sus historias de Instagram, Mathias Lozada, nieto del fundador de la orquesta, compartió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. “Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a todos por su preocupación, un abrazo”, escribió.

¿Qué ocurrió con Armonía 10?

El atentado fue reportado la madrugada de este lunes en la avenida El Golf, en Trujillo. El hecho ocurrió mientras la orquesta ofrecía un concierto en el interior de la discoteca Monasterio y su bus se encontraba estacionado en la vía pública.

Según las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), una explosión afectó la unidad móvil de la agrupación, causando daños materiales de consideración. La zona más perjudicada fue el lateral izquierdo del vehículo, en el área de la bodega, donde dos compuertas quedaron levantadas tras el estallido.

El fuerte estruendo fue escuchado en diversas urbanizaciones cercanas y coincidió con el cierre de otra actividad musical realizada por el aniversario del distrito de Víctor Larco, en la que se presentó la orquesta Corazón Serrano.

