Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Estamos bien, gracias a Dios”: Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado y exige acciones contra la inseguridad

La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informó sobre su estado tras el atentado ocurrido la madrugada del lunes.
La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informó sobre su estado tras el atentado ocurrido la madrugada del lunes. | Fuente: Facebook: @waltherlozadayorquesta
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La orquesta confirmó que el ataque ocurrido en Trujillo solo dejó daños materiales y pidió medidas urgentes ante el aumento de la violencia en el país.

Horas después del atentado sufrido en Trujillo, la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada utilizó sus redes sociales para confirmar que ninguno de sus integrantes resultó herido y que no se registraron víctimas humanas. A través de un comunicado, la agrupación también alzó su voz para exigir acciones concretas frente a la creciente inseguridad en el país.

“La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señala el pronunciamiento difundido este lunes por la mañana.

El comunicado de Armonía 10

El mensaje añade: “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país”.

Además, a través de sus historias de Instagram, Mathias Lozada, nieto del fundador de la orquesta, compartió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. “Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a todos por su preocupación, un abrazo”, escribió.

¿Qué ocurrió con Armonía 10?

El atentado fue reportado la madrugada de este lunes en la avenida El Golf, en Trujillo. El hecho ocurrió mientras la orquesta ofrecía un concierto en el interior de la discoteca Monasterio y su bus se encontraba estacionado en la vía pública.

Según las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), una explosión afectó la unidad móvil de la agrupación, causando daños materiales de consideración. La zona más perjudicada fue el lateral izquierdo del vehículo, en el área de la bodega, donde dos compuertas quedaron levantadas tras el estallido.

El fuerte estruendo fue escuchado en diversas urbanizaciones cercanas y coincidió con el cierre de otra actividad musical realizada por el aniversario del distrito de Víctor Larco, en la que se presentó la orquesta Corazón Serrano.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Armonía 10 Armonía 10 de Walther Lozada

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA