Mujer rechaza propuesta de matrimonio en pleno concierto de Armonía 10 y sorprende al público [VIDEO]

El momento, registrado en TikTok por el animador de la agrupación, se volvió viral ya que la mujer abandonó el lugar llevándose los regalos que le había hecho su pareja.

Un insólito momento se vivió durante una presentación de Armonía 10, cuando una romántica pedida de mano terminó en rechazo público y dejó impactados tanto al público como a los integrantes del grupo.

Durante el concierto, una pareja fue invitada al escenario para lo que parecía ser una sorpresa amorosa. El joven, con flores y un peluche en mano, declaró su amor y pidió matrimonio a su novia frente a miles de asistentes. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada.

“Quiero que formes parte de mi vida. Quiero que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo?”, expresó el hombre.

La mujer, aunque inicialmente sonreía, terminó negándose a la propuesta, diciendo “No puedo” antes de retirarse del escenario llevándose los obsequios. El animador Max Aguirre compartió el video del momento en TikTok, donde rápidamente se volvió viral.

El clip generó una ola de comentarios en redes sociales:

“Le hubiera dicho que sí en público y luego no en privado”, “Ahí muere el hombre detallista”, “Si regalas flores y pides matrimonio ya estás mal”, “Pedida de mano con presión social”, fueron algunas de las reacciones.

Armonía 10 reanuda sus conciertos tras ataques a orquestas

Giuseppe Horna, integrante de Armonía 10, habló sobre la difícil situación que atraviesan las orquestas peruanas debido al incremento de la violencia y los casos de extorsión. El cantante explicó a RPP que, desde ahora, los integrantes del grupo usan chalecos antibalas durante sus presentaciones para protegerse.

“Muy preocupado con esta situación... Cantar con chalecos antibalas es un golpe de realidad. Te das cuenta de que la inseguridad ya no distingue a nadie, y todo esto es una sensación demasiado dura, porque ningún artista sale a un escenario pensando en protegerse del peligro. Uno sale a dar amor, música, a brindarle nuestra cumbia. Pero, lamentablemente, la realidad en nuestro país nos obliga a cuidarnos de esta forma tan cruda”, expresó Horna en La Rotativa del Aire.

Horna aseguró que, a pesar del miedo, Armonía 10 no puede detener su trabajo. Para ello, y más allá del uso de chalecos antibalas, han reforzado las medidas de seguridad de sus presentaciones.

“En redes sociales muchos nos etiquetan donde estamos cantando con chaleco antibalas. Es un método que nosotros hemos empleado, además de la seguridad que se exige en cada concierto. En cada contrato pedimos que se cumplan los requisitos de prevención y que haya apoyo policial o resguardo. Estamos priorizando nuestra seguridad y la del público también. Es algo que valoramos mucho, porque nos permite seguir trabajando”, explicó.