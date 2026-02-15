Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufre aparatosa caída durante desfile en Ecuador

La reina de belleza mexicana preocupó en el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Momentos de tensión se vivieron este domingo cuando Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sufrió una caída durante su participación en el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador.

La modelo mexicana recorría la ciudad sobre un carro alegórico, saludando al público, cuando perdió el equilibrio y cayó sobre la plataforma de la estructura. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales y generaron preocupación entre sus fans.

Hasta el momento, ni Fátima Bosch ni la organización de Miss Universo han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, sí han compartido videos de la participación de la reina universal en el desfile.

Así fue la llegada de Fátima Bosch a Ecuador

La actual Miss Universo arribó el sábado 14 de febrero al aeropuerto Mariscal Sucre para iniciar su primera gira oficial en Ecuador, la cual se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero.

Fue recibida por Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, medios locales, músicos folclóricos y decenas de fanáticos que le dieron una cálida bienvenida.

Para su llegada, Fátima lució un elegante vestido blanco de cuello alto con capa y falda de tul con aplicaciones de perlas, complementado con la banda que la identifica como la soberana universal.

Más tarde, compartió en Instagram una historia rumbo a su hotel con el mensaje: “Muy muy feliz de estar en Ecuador”. También mostró los regalos y pancartas que sus seguidores le hicieron llegar.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch en Ecuador?

El domingo 15 de febrero, desde tempranas horas, Fátima participó en el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, considerado el evento central del Carnaval en Ambato y una de las celebraciones culturales más importantes del país.

En esta ocasión, deslumbró con un vestido verde salvia de acabado satinado, con escote de hombros caídos y falda de corte sirena. La corona dorada y su cabello ondulado completaban el look.

Todo marchaba bien, hasta que, mientras saludaba al público desde lo alto del carro alegórico, perdió el equilibrio y cayó. De inmediato, una persona de su equipo subió a auxiliarla. El desfile continuó, pero el momento ya había sido captado por cámaras y celulares.

¿Qué hará Fátima Bosch tras su reinado?

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, Fátima Bosch habló sobre sus planes como Miss Universo 2025 y su compromiso con causas sociales.

La mexicana destacó la importancia de visibilizar la neurodivergencia y la salud mental. “Nadie quiere hablar de las cosas incómodas, pero se tiene que hablar para educar a la sociedad”, señaló, explicando que como mujer neurodivergente desea inspirar a otras niñas a cumplir sus metas.

También dejó claro que, por ahora, no piensa en el amor. “No tenemos tiempo para andarnos enamorando”, comentó entre risas. Además, descartó incursionar en la conducción o la actuación, y afirmó que su prioridad es la filantropía y la posibilidad de consolidar una fundación enfocada en causas sociales.

