"Ella está en UCI y necesita una operación": madre de Laura Spoya se pronuncia sobre la exMiss Perú

Laura Spoya está en UCI y sería operada tras accidente vehicular en Surco, informó su madre.
Laura Spoya está en UCI y sería operada tras accidente vehicular en Surco, informó su madre. | Fuente: Instagram (lauraspoya)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La madre de Laura Spoya, July Solano, declaró que la conductora y exMiss Perú “tiene un problema en las vértebras, pero está estable”. “Ella está dolorida”, expresó.

Laura Spoya se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica local en Surco. Esto, luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular en el mencionado distrito durante la madrugada de este jueves 12 de febrero.

Fue su madre, July Solano, quien declaró a los medios de prensa sobre el estado de salud de la conductora de televisión y exMiss Perú afirmando que, si bien “está estable”, necesita ser operada.

“Está estable. Ya saben que ella está en UCI. Necesita una operación. Ella tiene un problema en las vértebras, pero después está estable. Cualquier cosa, ya mañana les estaremos informando”, declaró.

En ese sentido, la familiar de la exmodelo recalcó que el impacto que recibió su hija “ha sido grande” por lo que se encuentra en UCI donde no puede recibir visitas.

“Ella está adolorida pues. El impacto ha sido grande. No puede (hacer sus cosas con normalidad). Está en UCI, nadie puede entrar”, sostuvo.

Por otro lado, July Solano defendió a Laura Spoya de las versiones de que habría manejado en estado etílico al momento de chocar con un muro.

“Se presume, todo se presume, pero nada que ver, siempre especulan (...) Obviamente hay un parte policial, entonces investiguen pues”, señaló.

July Solano, madre de Laura Spoya, habló sobre el estado de salud de su hija.
July Solano, madre de Laura Spoya, habló sobre el estado de salud de su hija. | Fuente: Facebook (July Solano Medina)
Laura Spoya UCI Surco

