"Te quiero": Ana Siucho dedica cariñoso mensaje a empresario venezolano tras reactivar sus redes sociales

Ana Siucho dedicó un cariñoso mensaje a Elías Brito. La todavía esposa de Edison Flores no pudo ocultar su emoción al recordar el cumpleaños del empresario venezolano con quien fue vinculada meses atrás.
A días de reactivar sus redes sociales, la médica decidió publicar una imagen en sus historias en Instagram mostrando el afecto que le tiene a Elías Brito, quien aclaró que solo mantiene una amistad con la empresaria peruana y madre de las dos hijas de Flores, algo que, según dijo Brito, también es de conocimiento del actual jugador de Universitario de Deportes.
En la foto, compartida el último lunes, 3 de noviembre, se puede ver a Ana Siucho y Elías Brito sonriendo y mostrando sonrisas cómplices. Él le agarra de la cintura demostrando la confianza que le tiene. Del mismo modo, los dos parecen estar en un centro nocturno con un vaso en la mano y disfrutando el momento.
“Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. ¡Te quiero!”, escribió Siucho encima de la fotografía que vuelve a avivar un posible acercamiento entre ambos. Esto, luego de que el propio Edison Flores fuera grabado junto a la joven modelo Antonella Martorell y un grupo de amigos yendo a su departamento en Surco. ¿Habrá más que una amistad? Veremos.