"Te quiero": Ana Siucho dedica cariñoso mensaje a empresario venezolano tras reactivar sus redes sociales

Ana Siucho dedicó un cariñoso mensaje a Elías Brito por su cumpleaños.
| Fuente: Instagram (elias12brito)/(ana_siucho53)
Harold Quispe

·

¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho compartió una tierna fotografía al lado del empresario Elías Brito, quien meses atrás aclaró que solo tiene una amistad con ella.

Ana Siucho dedicó un cariñoso mensaje a Elías Brito. La todavía esposa de Edison Flores no pudo ocultar su emoción al recordar el cumpleaños del empresario venezolano con quien fue vinculada meses atrás.

A días de reactivar sus redes sociales, la médica decidió publicar una imagen en sus historias en Instagram mostrando el afecto que le tiene a Elías Brito, quien aclaró que solo mantiene una amistad con la empresaria peruana y madre de las dos hijas de Flores, algo que, según dijo Brito, también es de conocimiento del actual jugador de Universitario de Deportes.

En la foto, compartida el último lunes, 3 de noviembre, se puede ver a Ana Siucho y Elías Brito sonriendo y mostrando sonrisas cómplices. Él le agarra de la cintura demostrando la confianza que le tiene. Del mismo modo, los dos parecen estar en un centro nocturno con un vaso en la mano y disfrutando el momento.

“Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. ¡Te quiero!”, escribió Siucho encima de la fotografía que vuelve a avivar un posible acercamiento entre ambos. Esto, luego de que el propio Edison Flores fuera grabado junto a la joven modelo Antonella Martorell y un grupo de amigos yendo a su departamento en Surco. ¿Habrá más que una amistad? Veremos.

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho tras rumores de separación.
| Fuente: Instagram (ana_siucho53)

¿Qué pasó en la salida nocturna de Edison Flores?

Edison Flores compartió una cena en un popular centro comercial en Surco junto con una joven tacneña identificada como Antonella Martorell, quien sigue al popular ‘Oreja’ en redes sociales, además de un grupo de amigos cercanos al futbolista.

En el video, difundido por Magaly TV: La Firme, se pudo ver a Antonella llegando al restaurante donde estaba Edison Flores y sus dos amigos. En la reunión se pudieron notar risas y complicidades entre Antonella y sus acompañantes.

Por otro lado, Magaly TV precisó que la cena terminó alrededor de las 11 de la noche del domingo. No obstante, su salida no quedó ahí pues se pudo ver una camioneta, propiedad de la joven, desplazándose hasta el departamento de Edison en Surco.

De igual manera, Flores abre la cochera de su vivienda para que entre la joven quien llevaba a sus amigos. Finalmente, el deportista entra también con su auto siguiendo la reunión dentro del departamento.

“Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’", expresó Magaly Medina tras ver el reportaje.

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.

Ana Siucho saludó al empresario Elías Brito por su cumpleaños con un tierno mensaje.

Fuente: Instagram (ana_siucho53)

