"Te quiero": Ana Siucho dedica cariñoso mensaje a empresario venezolano tras reactivar sus redes sociales

¿Qué pasó en la salida nocturna de Edison Flores?

Edison Flores compartió una cena en un popular centro comercial en Surco junto con una joven tacneña identificada como Antonella Martorell, quien sigue al popular ‘Oreja’ en redes sociales, además de un grupo de amigos cercanos al futbolista.

En el video, difundido por Magaly TV: La Firme, se pudo ver a Antonella llegando al restaurante donde estaba Edison Flores y sus dos amigos. En la reunión se pudieron notar risas y complicidades entre Antonella y sus acompañantes.

Por otro lado, Magaly TV precisó que la cena terminó alrededor de las 11 de la noche del domingo. No obstante, su salida no quedó ahí pues se pudo ver una camioneta, propiedad de la joven, desplazándose hasta el departamento de Edison en Surco.

De igual manera, Flores abre la cochera de su vivienda para que entre la joven quien llevaba a sus amigos. Finalmente, el deportista entra también con su auto siguiendo la reunión dentro del departamento.

“Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’", expresó Magaly Medina tras ver el reportaje.

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.

Ana Siucho saludó al empresario Elías Brito por su cumpleaños con un tierno mensaje.Fuente: Instagram (ana_siucho53)