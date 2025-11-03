Últimas Noticias
"No soy celosa": Onelia Molina afirma que "pone las manos al fuego" por Mario Irivarren

Onelia Molina asegura que
Onelia Molina asegura que "pone las manos al fuego" por Mario Irivarren. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Confianza absoluta! La modelo afirmó que no le incomodó que Mario Irivarren haya hablado con Vania Bludau. "No me parece mal que una persona hable con su ex", dijo.

Onelia Molina se sinceró sobre la polémica generada entre Mario Irivarren y Vania Bludau en la fiesta por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao celebrada en abril de este año.

La participante de Esto es guerra afirmó no haberle incomodado que su pareja hable con Bludau a pesar de conocer que ambos tuvieron una relación entre el 2020 y 2022.

Fue en el podcast Doble Sentido que Israel Dreyfus le preguntó a Onelia si le pareció que Vania quiso llamar su atención al hablar con Irivarren.

“No me parece mal que una persona hable con su ex y limen asperezas, siento que es parte de su pasado, y yo sabiendo todas las cosas que han pasado, que son fuertes”, respondió Molina.

En ese sentido, la también influencer y empresaria aseguró “no ser celosa” con el chico reality y que, además, pone “las manos al fuego” por él. “No soy celosa, tóxica, peco de confiada, pero pongo las manos al fuego por Mario porque sus intenciones no fueron malas”, mencionó.

Por otro lado, resaltó que a pesar de aceptar que Mario haya querido aclarar las cosas con Vania, no le gustó la postura de “insuperable” de esta última. “Esas son situaciones que llevaron a que me incomode”, añadió.

Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.
Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Vania Bludau reaccionó al regreso de Mario Irivarren y Onelia Molina

Después de regresar de su viaje por Europa, Vania Bludau se pronunció sobre el romance entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Fiel a su estilo, la influencer fue tajante cuando le preguntaron por ellos.

“Llego de un viaje maravilloso y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, dijo para Amor y Fuego. Asimismo, mostró su incomodidad cuando le hicieron preguntas sobre su expareja.

"Antes me molestaba que me preguntaran por Christian (Domínguez), ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’ “, dijo en referencia a Mario Irivarren.

Después, la reportera le consultó a Vania Bludau sobre la decisión de Mario de ser padre después de los 40. “No puedo opinar nada “, agregó.

“¿No hablaba contigo de hijos o de bebés? “, dijo la periodista. A lo que Bludau no lo tomó bien. “¿No hay algo más interesante para conversar? ¿El tema es él? Qué pobre los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, sostuvo.

Mario Irivarren y Vania Bludau mantuvieron una relación entre el 2020 y 2022.
Mario Irivarren y Vania Bludau mantuvieron una relación entre el 2020 y 2022. | Fuente: Instagram (vaniabludau)

Onelia Molina no descartó casarse con Mario Irivarren

Onelia Molina no descartó casarse con Mario Irivarren tras afirmar que el conductor de televisión es “el amor de su vida”. Esto, luego de anunciar su reconciliación con un beso en vivo durante el programa reality Esto es guerra en agosto.

La odontóloga arequipeña recordó que Irivarren estaba en “una situación incómoda” cuando respondió que no estaba en sus planes casarse, pero que ella sabe que su respuesta fue porque Mario “no cree en Dios”, pero que ya conversó con él de que ella si tiene entre sus planes el matrimonio.

"Sobre el matrimonio, va de la mano de las creencias. Mario no cree en Dios. El tema del matrimonio, yo lo entiendo. Lo hemos hablado y él dice que todo lo que me haga feliz (lo hará) y si quiero casarme, pues sí (él lo hará). Para mí, casarme sí es una opción poque yo sí creo en Dios”, comentó en el programa América Hoy.

En ese sentido, Onelia mencionó que podría casarse por civil, pero que, por el momento, una boda no está en sus planes próximos como pareja. “Civil, sí (me casó). Ahora definitivamente no es prioridad”, señaló.

Al ser consultada sobre si tiene en mente tener una boda como Alejandra Baigorria y Said Palao, respondió: “No como la boda de Alejandra, pero sí en su momento me gustaría casarme y tener una familia porque siento que he venido de una familia hermosa”.

