"No soy celosa": Onelia Molina afirma que "pone las manos al fuego" por Mario Irivarren

Onelia Molina se sinceró sobre la polémica generada entre Mario Irivarren y Vania Bludau en la fiesta por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao celebrada en abril de este año.

La participante de Esto es guerra afirmó no haberle incomodado que su pareja hable con Bludau a pesar de conocer que ambos tuvieron una relación entre el 2020 y 2022.

Fue en el podcast Doble Sentido que Israel Dreyfus le preguntó a Onelia si le pareció que Vania quiso llamar su atención al hablar con Irivarren.

“No me parece mal que una persona hable con su ex y limen asperezas, siento que es parte de su pasado, y yo sabiendo todas las cosas que han pasado, que son fuertes”, respondió Molina.

En ese sentido, la también influencer y empresaria aseguró “no ser celosa” con el chico reality y que, además, pone “las manos al fuego” por él. “No soy celosa, tóxica, peco de confiada, pero pongo las manos al fuego por Mario porque sus intenciones no fueron malas”, mencionó.

Por otro lado, resaltó que a pesar de aceptar que Mario haya querido aclarar las cosas con Vania, no le gustó la postura de “insuperable” de esta última. “Esas son situaciones que llevaron a que me incomode”, añadió.