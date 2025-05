"¡Y dale 'U' toda la vida": famosos peruanos felicitan clasificación de Universitario en la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes viene generando varias reacciones en redes sociales luego de su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en la noche del último martes.

El equipo peruano logró igual 1 a 1 en el Estadio 'Más Monumental' de River Plate en Buenos Aires ante el cuadro argentino logrando así una ansiada clasificación a la siguiente fase del torneo más importante de Sudamérica luego de 15 años.

Es así como diversos personajes de la farándula local también se pronunciaron recalcando la clasificación de la escuadra dirigida por Jorge Fossati. Uno de ellos fue Christian Domínguez, quien no dudó en compartir en sus historias en Instagram el momento en que vio el gol de Jairo Concha para empatar ante River Plate.

"Cuando meten un golazo y te olvidas de la grabación", escribió el cumbiambero en el momento en que grababa un programa radial al lado de su pareja Karla Tarazona.

Seguidamente, el cantante de cumbia se grabó dentro de un predio deportivo con la camiseta de Universitario. "Estoy contento porque empatamos. Ahora toca celebrar jugando también", expresó.

Gian Marco y Julio Andrade destacaron clasificación de Universitario de Deportes.Fuente: Instagram

Artistas peruanos saludaron clasificación de Universitario de Deportes

Los músicos Gian Marco y Julio Andrade usaron sus cuentas oficiales para destacar la clasificación de Universitario de Deportes a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El ganador del Latín Grammy compartió en sus historias de Instagram la portada con la clasificación del cuadro merengue colocándole su canción Por siempre Universitario, demostrando así su alegría. En ese sentido, Julio Andrade también compartió la misma imagen con su tema Y dale U.

Por otro parte, Andrés Wiese también saludó la clasificación del equipo de sus amores. Desde España, publicó un post con la imagen del gol de Jairo Concha.

"4:26 en España y aquí estamos. ¡Y dale U carajo!", escribió. Del mismo modo, colocó otra foto de su mascota ‘Menta’ encima de su una camiseta del equipo crema.

Quien también se pronunció fue Joaquín Escobar. El exactor de Al fondo hay sitio publicó un breve video donde aparece viendo la televisión en el momento del gol crema en Argentina. "Explíquenme esta locura (…) ¿Cómo que fuera de contexto? Soberbios", señaló el artista.

Desde España, Andrés Wiese saludó clasificación de Universitario a octavos de la Copa Libertadores.Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Mateo Garrido Lecca acudió al Monumental de River Plate

Mateo Garrido Lecca decidió ir al estadio Monumental de River Plate para alentar a Universitario de Deportes. El cómico peruano y locutor radial compartió un video de su podcast Y uno feliz donde aparece junto a un grupo de amigos en la tribuna asignada para los hinchas peruanos.

"¡Vamos! Ole, ole, cada día te quiero más", cantó Mateo entre los gritos y alientos de los hinchas. De igual manera, el mencionado podcast publicó el video en Instagram para registrar el histórico momento. "¡Clasificamos! ¡Historia pura carajo! ¡Y dale 'U' toda la vida!", se lee.

Por otra parte, Fernando Armas fue otro cómico que mostró su felicidad por la clasificación de Universitario. "Cada vez me cae mejor Churin. ¡Pasamos a octavos carajo! Dale U y siempre me da alegría a mi corazón", escribió el imitador en su cuenta de X (Ex Twitter).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis