"Ya no estamos juntos": Paloma Fiuza confirma el fin de su relación con el uruguayo Tomi Narbondo

Paloma Fiuza confirmó el fin de su relación con Tomi Narbondo. La popular modelo brasileña está cerca de participar en el reality chileno El Internado, donde, en su presentación previa, afirmaban que llegaba "renovada y soltera".

Es así como América Espectáculos consultó a Fiuza si era verdad que estaba separada del uruguayo con quien mantenía dos años de relación tras conocerse en Esto es guerra.

"En el reality (en Chile) se van a enterar de cómo fueron las cosas, pero ya no estamos juntos con Tomi, aunque terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero le deseo lo mejor y él también a mí", respondió la exbailarina de Porto Brasil en mensajes mostrados por el programa de espectáculos.

En ese sentido, la expareja de Jenko del Río explicó que tanto ella como el cantante tienen "planes" en países diferentes por lo que acordaron poner fin a su romance.

"Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces, estamos desencontrados con los tiempos. Básicamente fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia, no fue nada grave", sostuvo.

Del mismo modo, la también influencer de 41 años comentó que todavía viene superando el proceso de su rompimiento con Narbondo con quien se mostraba en redes sociales meses atrás.

“Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona (...) No sé si en el encierro pueda pasar algo (romántico), sé que puede ocurrir de todo y es para pasarla bien. La vida es una sola y yo siempre tengo la mejor actitud", señaló.

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo confirmaron su romance el 2023 tras conocerse en el reality Esto es guerra. | Fuente: Instagram

Angie Arizaga habló del fin de la relación entre Paloma Fiuza y Tomi Narbondo

Por otro lado, Angie Arizaga habló de los motivos del fin de la relación entre Paloma Fiuza y Tomi Narbondo. La exintegrante de Esto es guerra mencionó que se empezaba a especular de su rompimiento debido a que ya no compartían contenidos juntos en redes sociales.

"Justo estaba viendo las redes sociales de Paloma Fiuza y he visto que ya no tienen contenido juntos, como que dejaron de postear contenido juntos", manifestó Arizaga en su programa Despierta y Conecta, en radio Corazón.

Es así como la popular 'Negrita' contó que se puso en contacto con Paloma Fiuza para que preguntarle si de verdad había concluido su relación con el uruguayo once años menor que ella.

"Lo que pasa es que cada uno tiene distintos caminos. Ella para en Chile, él también para en otro país, pero el tema de distintas necesidades y carreras que están siguiendo, fue el motivo por el que decidieron terminar", mencionó.

Paloma Fiuza mencionó que terminó su relación con Tomi Narbondo "de los más lindo posible". | Fuente: Instagram

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo confirmaron su romance en julio de 2023

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo hicieron público su romance en julio de 2023. Esto, meses después de que ambos se conocieran en el reality de competencia Esto es guerra.

Fue en un romántico post en redes sociales que Fiuza y Narbondo compartieron fotos de ellos afirmando que "encontrarse fue perfecto" y afianzando su vínculo a pesar de las críticas por la diferencia de edad.

En mayo de 2024, ambos celebraron un año de convivencia bromeando sobre los 11 años que Paloma le lleva al cantante uruguayo quien vino al Perú como parte de 'Los Chicos dorados".

A pesar de mostrarse en fotos y videos en fiestas y cumpleaños, en julio de este año, se especulaba conflictos en la pareja ya que la brasileña, supuestamente, deseaba ser madre mientras que Tomi decía no estar listo para la paternidad.