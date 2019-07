Por su paso por los 'realitys', Milett Figueroa afirma que le ha costado esfuerzo que la vean como actriz. | Fuente: Instagram

Milett Figueroa dejó atrás la etapa de chica 'reality' para dedicarse por completo a la actuación. "Creo que nací para esto, estar en el escenario", comentó. Su ingreso al mundo de la ficción ─de la televisión con "De vuelta al barrio" al teatro en "Pantaleón y las visitadoras: El musical"─ le ha costado esfuerzo. "A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo", recalcó.

La artista dice haberse enfrentado a los prejuicios, de algunas personas, por su paso previo en los 'realitys'; sin embargo ella no reniega de aquella época.



"Hace seis años era la época que armaba vasitos, empecé siendo modelo, luego vinieron los realiys y ahora estoy actuando. Lo dejé todo literalmente, y no me arrepiento porque todo han sido etapas, todo lo que tengo ahorita me ha costado mucho esfuerzo. Y no todo lo conseguí por estar en un realiy, justamente por los prejuicios, los productores decían esta chica no", aseguró Milett Figueroa en una entrevista con "El popular".

Milett Figueroa protagoniza "Pantaleón y las visitadoras: El musical". | Fuente: Instagram de Milett Figueroa

La exparticipante de "Esto es guerra" y "El gran show" dice practicar meditación para lidiar contra los prejuicios hacia su persona. Ella no descarta hablar con una terapeuta o un coach más adelante.

¿Qué viene después de "Pantaleón y las visitadoras: El musical"? "Me gustaría seguir entrenándome, he visto cosas en Madrid, Colombia y Miami", comentó Milett Figueroa.

"Pantaleón y las visitadoras: El musical" va hasta el 4 de agosto en el Teatro Peruano- Japonés. El elenco está integrado por Emanuel Soriano, Stephanie Orúe, Melissa Paredes, Paul Martin, Pedro Ibáñez, Cielo Torres, entre otros conocidos actores. Las entradas están a la venta en Teleticket.