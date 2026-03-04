Últimas Noticias
“Gracias Perú. Gracias Universitario”: esposa de Matías Di Benedetto celebra su nacionalización peruana

Matías Di Benedetto con Samanta Machello en el campeonato de Universitario de Deportes.
Matías Di Benedetto con Samanta Machello en el campeonato de Universitario de Deportes. | Fuente: X: @MachelloSamanta
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Samanta Machello se mostró feliz por el futbolista de Universitario ya que, al ser ciudadano peruano, no ocupará plaza de extranjero en el club.

Samanta Machello, esposa de Matías Di Benedetto, celebró públicamente la nacionalización peruana del futbolista de Universitario de Deportes.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Machello compartió un breve mensaje tras conocerse la noticia. “Gracias Perú. Gracias Universitario”, escribió, acompañado de un emoji de corazón rojo y la bandera peruana.

La publicación rápidamente generó reacciones entre hinchas de Universitario, quienes destacaron el compromiso del jugador con la institución y su decisión de formalizar su vínculo con el Perú.

Matías Di Benedetto ya es peruano

El zaguero zurdo de UniversitarioMatías Di Benedetto, recibió la nacionalidad peruana en una ceremonia que se llevó a cabo en la oficina de Migraciones (Lima).

Di Benedetto juró como nuevo ciudadano peruano y, por ende, no ocupará plaza de extranjero en Universitario de Deportes, para lo que resta de la temporada de la Liga1 Te Apuesto 2026.

"Sinceramente que estoy muy agradecido y es un orgullo muy grande para mí representar a este país, un ciudadano más. Llegué con la ilusión de quedarme y hacer una gran carrera", sostuvo el defensa.

Luego, Matías Di Benedetto agradeció también a Universitario por los momentos vividos en los últimos años con la camiseta crema. Jugará como futbolista peruano de ahora en adelante.

Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana en oficina de Migraciones.

Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana en oficina de Migraciones. Fuente: RPP | Fotógrafo: Lucía Cespedes

