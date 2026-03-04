"Vamos por la revancha": Paul Michael regresó a Combinación de la Habana tras grabar canciones con Pamela López

Paul Michael regresó a Combinación de la Habana. El cantante y actual pareja de Pamela López volvió a la orquesta de salsa a casi un año de su sorpresiva salida para dedicarse a sus proyectos como solista.

Fue el último sábado que la agrupación musical compartió en sus redes sociales el retorno de Paul Michael con un anuncio que alegró a miles de sus seguidores, incluyendo a la trujillana.

"Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense porque esto recién comienza", señaló el grupo de salsa conocido también como 'La orquesta de la selección'.

Es así como Paul Michael cantará junto con la agrupación compuesta por Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés, director general y Eugenio Rodríguez, director musical.

Del mismo modo, el propio Michael comentó la publicación de Combinación de la Habana anunciando su regreso. "Vamos por la revancha (…) La combi", expresó el músico de 28 años.

Asimismo, Combinación de la Habana difundió en YouTube y demás plataformas digitales, su canción Perdóname con el videoclip musical protagonizando por Paul Michael.