"Vamos por la revancha": Paul Michael regresó a Combinación de la Habana tras grabar canciones con Pamela López

Paul Michael regresó a la orquesta Combinación de la Habana tras grabar canciones con Pamela López.
Paul Michael regresó a la orquesta Combinación de la Habana tras grabar canciones con Pamela López. | Fuente: Instagram (paulmichaeloficial)/(combinaciondelahabana)
por Harold Quispe

·

A pocos meses de anunciar su carrera como solista, la actual pareja de Pamela López volvió a la orquesta musical Combinación de la Habana en menos de un año de irse.

Paul Michael regresó a Combinación de la Habana. El cantante y actual pareja de Pamela López volvió a la orquesta de salsa a casi un año de su sorpresiva salida para dedicarse a sus proyectos como solista.

Fue el último sábado que la agrupación musical compartió en sus redes sociales el retorno de Paul Michael con un anuncio que alegró a miles de sus seguidores, incluyendo a la trujillana.

"Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense porque esto recién comienza", señaló el grupo de salsa conocido también como 'La orquesta de la selección'.

Es así como Paul Michael cantará junto con la agrupación compuesta por Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés, director general y Eugenio Rodríguez, director musical.

Del mismo modo, el propio Michael comentó la publicación de Combinación de la Habana anunciando su regreso. "Vamos por la revancha (…) La combi", expresó el músico de 28 años.

Asimismo, Combinación de la Habana difundió en YouTube y demás plataformas digitales, su canción Perdóname con el videoclip musical protagonizando por Paul Michael.

Paul Michael protagoniza Perdóname, la nueva canción versión salsa de Combinación de la Habana.
Paul Michael protagoniza Perdóname, la nueva canción versión salsa de Combinación de la Habana. | Fuente: Instagram (paulmichaeloficial)

Pamela López grabó su primer tema musical con Paul Michael

Pamela López sorprendió a todos al aparecer en una cabina grabando su voz para una inédita canción con una letra que sería una indirecta a su expareja Christian Cueva y la cumbiambera Pamela Franco.

Fue en setiembre de 2025, en un reportaje para el programa Día D, que la —todavía— esposa de Christian Cueva cantó con un micrófono acompañada de su pareja Paul Michael. “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”, se escucha cantando a López.

La propia Pamela anunció el pronto lanzamiento de su canción y exhortó a sus seguidores a que la apoyen en su nueva faceta. “Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen”, sostuvo.

Cabe recordar que Pamela López apareció primero actuando en el videoclip El amor de su vida, de la orquesta Candela. Además, estuvo trabajando como animadora y anfitriona en shows y eventos acompañando a la mencionada agrupación de cumbia.

Por otro lado, estuvo en dos videoclips de su pareja Paul Michael: Princesita y un cover de la balada Completamente enamorados.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael.
Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Paul Michael anunció nuevo disco con Pamela López

Meses atrás, Paul Michael había anunciado un nuevo proyecto junto a Pamela López. “Estaré independiente. Tengo varios proyectos con ‘Pam’ (Pamela López). Vamos a sacar un disco”, expresó el cantante en un live en TikTok.

Del mismo modo, Pamela López compartió el reportaje que le hicieron y resaltó el apoyo que viene teniendo del salsero Paul Michael. “Cualquier persona que te motive a ser mejor, es alguien que merece estar en tu vida”, escribió en su publicación.

Paul Michael habló de su salida de Orquesta Candela

Paul Michael se sinceró sobre su salida de la Orquesta Candela luego de las declaraciones del líder de la agrupación, Víctor Yaipén Jr., confirmando que la actual pareja de López ya no forma más parte del grupo de cumbia.

El popular ‘Chalaquito’ estuvo al lado de Pamela López y no dudó en agradecer a la Orquesta Candela por la oportunidad. “Quiero confirmarles que ya no estoy en Orquesta Candela, igual muy agradecido con la orquesta, se han portado demasiado bien conmigo de principio a fin. Les deseo lo mejor”, sostuvo.

Por otro lado, negó que su salida, después de un mes, se deba a un mal desempeño interpretando el tema Senderito de amor, suceso que, de acuerdo con Michael, se debió a aspectos técnicos. “Fue solamente esa parte, porque empezó a fallar mi micro”, mencionó.

