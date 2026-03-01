Últimas Noticias
'Yo Soy': Ricardo Morán expulsa a imitadores de Jowell y Randy por "amenazas de agresión y pelea"

La salida de los imitadores marca uno de los momentos más tensos de la actual temporada de 'Yo Soy'.
La salida de los imitadores marca uno de los momentos más tensos de la actual temporada de 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram: @yosoyperupaginaoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

La producción del reality anunció la salida definitiva de los participantes tras un conflicto detrás de cámaras que vulneró el reglamento interno.

Tensión en Yo Soy. Ricardo Morán confirmó en vivo la expulsión de Juan Gilvonio y Anderson Álvarez, imitadores de Jowell y Randy, luego de un enfrentamiento ocurrido fuera de cámaras. El anuncio se realizó durante la emisión del 28 de febrero.

Según explicó la producción, la dupla urbana no volvió al escenario tras protagonizar un conflicto interno que, de acuerdo con el conductor Franco Cabrera, “no nos hubiera gustado que ocurra”. El equipo intentó dialogar con ambas partes, pero finalmente decidió aplicar el reglamento.

“Les hemos pedido que no vuelvan más al programa y que abandonen la competencia”, declaró Morán frente al público. Además, dejó en claro que no se trató de una renuncia voluntaria. “Ellos no se han ido, somos nosotros quienes los retiramos. Tenemos un reglamento que prioriza la armonía y la confraternidad entre los artistas, y eso se ha roto”, enfatizó.

Ricardo Morán pide disculpas al público

El director general del programa recordó que todos los concursantes firman contratos y aceptan normas de convivencia antes de ingresar a la competencia. “Cuando esas normas se rompen por amenazas de agresión, violencia o pelea, estamos obligados a retirar a los participantes”, sostuvo.

Morán también ofreció disculpas a los televidentes. “Esto nunca ha sido el espíritu de Yo Soy. El programa busca ser una plataforma para el talento y llevar alegría a las familias”, expresó. Añadió que la producción decidió abordar el tema en pantalla debido a que los propios participantes ya habían comentado el conflicto en redes sociales.

La versión de los imitadores de Jowell y Randy

Tras el anuncio, las cámaras recogieron la versión de ambos concursantes. Juan Gilvonio señaló que existían tensiones previas por diferencias en los ensayos y acusó a su compañero de no asumir responsabilidades.

“La primera vez que peleamos fue porque yo le exigía mucho. Le decía que afinara, que ensayara más”, explicó. Según contó, decidió confrontar a su compañero luego de enterarse de que algunas de sus ausencias no estaban justificadas.

Por su parte, Anderson Álvarez reconoció que hubo problemas en el dúo y admitió haber mentido en una ocasión para evitar continuar trabajando con su compañero. También aseguró que decidió retirarse del set porque temía que la discusión escalara.

Álvarez agregó que las diferencias no solo eran artísticas, sino también personales. “Hay cosas de su trato que no me gustan. Yo soy más del pueblo, más humilde”, comentó, y cuestionó que temas económicos se expusieran públicamente: “Eso se habla en casa, no acá”.

Yo Soy Ricardo Morán Jowell y Randy

