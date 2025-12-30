"Vamos a vivir el hoy": Youna, expareja de Samahara Lobatón, anunció que fue diagnosticado con cáncer [VIDEO]

Youna, expareja de la influencer Samahara Lobatón, informó mediante su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y afecta a los tejidos del organismo encargados de la formación de la sangre.

De acuerdo con su testimonio, recibió la noticia el 21 de noviembre, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando. Tras acudir a un centro médico, el especialista dio con el diagnóstico.



"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", indicó en un video.

Youna detalla el tratamiento que seguirá contra el cáncer

Youna señaló que fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante varios días. "Me quedé internado como siete días (...) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné", agregó.

Según explicó, el tipo de cáncer que padece puede ser tratado mediante quimioterapias y medicamentos orales. "Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio", detalló.

Antes de concluir, el joven barbero dejó un mensaje en el que explicó cómo viene afrontando este proceso.

"Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo.... Vamos a vivir el hoy, porque mañana ya no sé qué va a pasar", añadió.

Youna anuncia en Instagram su diagnóstico de cáncer. | Fuente: Instagram: Youna

Youna dice que descuidó su salud

Luego de revelar su diagnóstico, Youna publicó horas después en sus historias de Instagram que había descuidado su salud, ya que no solía acudir al hospital; sin embargo, una señal de alerta dejó sorprendidos a los médicos que lo atendieron.

"Le agradezco mucho a Dios porque no soy de las personas que van constantemente al hospital. Antes de esto, había descuidado mucho mi salud y el día que me encontraron esta enfermedad, Dios se manifestó conmigo de muchísimas maneras impresionantes que, quizás, no me van a creer. Ya se los contaré en otras historias, pero lo más importante fue el motivo por el cual llegué al hospital. ¿Pueden creer que los doctores hasta ahora no saben por qué oriné sangre? Dicen que si fue una piedra, la boté el mismo día, pero mis riñones y todos los análisis que siguieron salieron perfectos".