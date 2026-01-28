Arquero de Benfica que le anotó gol al Real Madrid al último minuto se confiesa: "Nunca lo había hecho antes"

El portero ucraniano del Benfica, Anatoli Trubin, quien marcó el gol que dio la clasificación al conjunto portugués -ante el Real Madrid- a los playoffs de la Champions League, aseguró que "no sabía que tenía que subir" en el tiro de esquina

En declaraciones a los medios de comunicación, Trubin reconoció que le gritaron desde el banco que subiera al tiro de esquina, por lo que pidió permiso y "me dijeron que fuera".



"Es algo increíble que nunca había hecho antes", sentenció el guardameta tras el partido contra el Real Madrid, en el cual el Benfica se clasificó para quedar entre los 24 primeros y disputar el playoff.

Mourinho reconoció a su arquero por el gol anotado al Madrid

Por otro lado, José Mourinho aseguró que a lo largo de su carrera ha ganado y perdido partidos, pero que nunca había ganado uno con su portero marcando "un gol fantástico" en el último minuto.



"Pensaba que había pasado por todo, pero al final resulta que no he pasado por todo", señaló en referencia al tanto marcado por su portero.