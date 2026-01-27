Champions League: Se enfrentan Benfica y Real Madrid por la fecha 8

En la previa de Benfica vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica. El árbitro designado será Davide Massa.

Por la fecha 8 de la Champions, Benfica y Real Madrid se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Así llegan Benfica y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica fue derrotado en el Allianz Stadium frente a Juventus por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid viene de vencer a Mónaco en casa por 6 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 12 goles y 7 le han convertido.

El encargado de impartir justicia en el partido será Davide Massa.

Horario Benfica y Real Madrid, según país