Partidos de hoy, miércoles 28 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 28 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Benfica vs. Real Madrid por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 28 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

3:00 p.m. Arsenal vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. PSG vs. Newcastle – Disney+ Premium

3:00 p.m. Bayer Leverkusen vs. Villarreal – Disney+ Premium

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. Nápoli vs. Chelsea – Disney+ Premium

3:00 p.m. Manchester City vs. Galatasaray – Disney+ Premium

3:00 p.m. Barcelona vs. Copenhague – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Liverpool vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. PSV Eindhoven vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Athletic Club vs. Sporting CP – Disney+ Premium

3:00 p.m. Ajax vs. Olympiacos – Disney+ Premium

3:00 p.m. Borussia Dortmund vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Tottenham – Disney+ Premium

3:00 p.m. Benfica vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Club Brujas vs. O. Marsella – Disney+ Premium

3:00 p.m. AS Monaco vs. Juventus – Disney+ Premium

3:00 p.m. Saint-Gilloise vs. Atalanta – Disney+ Premium

3:00 p.m. Pafos FC vs. Slavia Praga – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Women’s Champions Cup – FIFA

07:30 a.m. NJ/NY Gotham vs. Corinthians – FIFA+, DAZN App

1:00 p.m. Arsenal vs. FAR Rabat – FIFA+, DAZN App


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Aldosivi vs. Barracas Central – Fanatiz, TyC Sports

5:00 p.m. Racing Club vs. Rosario Central – Disney+ Premium, Fanatiz

6:00 p.m. River Plate vs. Gimnasia LP – Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN 5

8:15 p.m. Estudiantes LP vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

7:30 p.m. Sao Paulo vs. CR Flamengo – Globo Internacional


Partidos de hoy Fútbol en vivo Champions League Brasileirao Liga Profesional de Fútbol

