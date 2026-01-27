Bayern Munich vs PSV EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase liga de la Champions League?

Bayern Munich vs PSV EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League.

Bayern Munich vs PSV EN VIVO: se enfrentan este miércoles 28 de enero por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Philips Stadion, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

PSV vs Bayern Múnich: ¿cómo llegan a la fecha 8 de la Champions League 2025-26?

PSV llega al partido con la obligación de ganar. De sus últimos cinco partidos, ganó dos, empató uno y perdió dos. Si gana, asegura su presencia en los playoffs. Bayern Munich, en tanto, llega al cotejo ya clasificado con 18 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan PSV vs Bayern Munich en vivo por la fase liga de Champions League?



El partido entre PSV vs Bayern Munich se disputará este mércoles 28 de enero en el Philips Stadion . El recinto tiene capacidad para 35 000 espectadores.

¿A qué hora juegan PSV vs Bayern Munich en vivo por la fase liga de Champions League?



En Perú , el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m.

, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m. En Países Bajos , el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 9:00 p.m.

, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 9:00 p.m. En Alemania , el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 11:00 p.m.

, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 11:00 p.m. En Colombia, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido PSV vs Bayern Munich comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el PSV vs Bayern Munich en vivo por TV y streaming?



El partido entre PSV vs Bayern Munich se podrá ver EN VIVO a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

PSV vs Bayern Munich: alineaciones posibles



PSV: Matej Kovar; Kiliann Sildillia, Jerdy Schouten, Armando Obispo, Mauro; Joey Veerman, Paul Wanner; Dennis Man, Ismael Saibari, Ivan Perisic; Couhaib Driouech.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Diaz; Robert Lewandoswki.