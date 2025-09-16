Marquinhos buscará el bicampeonato en la Champions League: "Es algo que nos motiva"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marquinhos, defensor del PSG, aseguró que tiene "hambre" para levantar una segunda Champions League y destacó que "una vez que se prueba el gusto de ganarla" ya no quieres "vivir derrotas".



"Ganar una nueva Champions League es algo que me motiva", indicó el brasileño en conferencia de prensa previo al cotejo con Atalanta por la fase liga de la Liga de Campeones. "Una vez que has probado eso, no quieres vivir derrotas", complementó.

"Tenemos un equipo muy joven, con jugadores de 19 y 20 años que no pueden conformarse con ganar solo una Champions. Ni siquiera yo, a mis 31 años", declaró el defensor.



Marquinhos recuerda partido ante Atalanta en el 2020

PSG comienza este miércoles —ante Atalanta— su defensa del cetro europeo, que conquistó por primera vez la pasada temporada, equipo que enfrentó en el 2020 y que para Marquinhos es "diferente".



"Quizá hayan cambiado un poco respecto a la última vez que jugué contra ellos (cuartos de final de 2020). Tienen un nuevo entrenador (Ivan Juric), nuevos jugadores, pero mantienen una concepción propia del juego", refirió.



Por otro lado, el central formado en el Corinthians elogió a su compañero de equipo, Bradley Barcola, quien ha ganado protagonismo tras la lesión de Ousmane Dembélé y los recientes problemas físicos de Khvicha Kvaratskhelia.



"Lo de Bradley no es una sorpresa para nosotros. Puede que otras personas atraigan más la atención, pero él siempre ha sido muy decisivo para nosotros, sobre todo en los momentos en que más lo necesitábamos", opinó.