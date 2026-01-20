Luis Enrique sale en defensa de Brahim Díaz: "Si hacía el gol, todo el mundo aplaude y nadie dice nada"

Luis Enrique, técnico del PSG, salió en defensa de Brahim Díaz, uno de los señalados en la derrota de Marruecos ante Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones.

En conferencia de prensa, previo al partido contra Sporting de Lisboa por la Champions League, indicó que grandes jugadores a lo largo de la historia del fútbol tuvieron fallos en su carrera: "Recuerdo a Zidane, el Dios del Fútbol, lo que hizo en la final del Mundial, o a Sergio Ramos", indicó en un principio.



Luis Enrique, por otro lado, dijo que tiene claro que cuando se marcan esos penales "todo el mundo aplaude y nadie dice nada", pero cuando se falla "hay muchas opiniones malas sobre un jugador".



El madridista fue convocado por Luis Enrique, que entonces era el seleccionador español, para un amistoso previo a la Eurocopa de 2021, antes de que Brahim se decantara por la selección marroquí. Aunque nunca lo dirigió, aseguró que "es un jugador excepcional y una muy buena persona".



LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Brahim Díaz devastado por penal fallado en final de la CAN

Luego del penal errado, Brahim Díaz aseguró que "le duele en el alma" la situación y asumió toda la responsabilidad.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me han dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", indicó al inicio.

"Fallé, asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", agregó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis