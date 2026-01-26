Joya española dejó Barcelona: Dro Fernández fue anunciado como nuevo jugador del PSG

PSG anunció este lunes el fichaje del joven atacante español Dro Fernández, quien anunció su salida del FC Barcelona, hasta el 2030.



Tras su decisión de abandonar el club catalán en busca de un destino que le ofreciera más minutos sobre el terreno de juego, Fernández aterrizó en la capital francesa para vestir la camiseta número 27, según informó el equipo parisino en un comunicado.



"Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia", señaló Dro en un inicio.

"El PSG es un club enorme al que sigo desde que era niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchas ganas y motivación por jugar y darlo todo por esta camiseta", señaló.



Dro Fernández s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️



Le milieu de terrain espagnol de 18 ans, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2030. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026

¿Quién es Dro Fernández?

PSG describe a Dro Fernández como un volante "versátil" que ha destacado muy rápido "por su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para moverse entre líneas".



Nacido en Nigrán (Pontevedra) en 2008, Fernández llegó a la cantera del Barcelona en 2022, tras haber destacado en las categorías inferiores con el ED Val Miñor Nigrán.



Debutó con el primer equipo azulgrana en 2025 y jugó en LaLiga y en la UEFA Champions League. Pero, en su posición tiene como competencia a jugadores como Fermín, Dani Olmo, Gavi, Raphinha y Lamine Yamal.

