Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Joya española dejó Barcelona: Dro Fernández fue anunciado como nuevo jugador del PSG

Dro Fernández apenas cumplió 18 años el pasado 12 de enero.
Dro Fernández apenas cumplió 18 años el pasado 12 de enero. | Fuente: X | Fotógrafo: @PSG_inside
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Dro Fernández dejó Barcelona para firmar contrato con el PSG hasta el 2030.

PSG anunció este lunes el fichaje del joven atacante español Dro Fernández, quien anunció su salida del FC Barcelona, hasta el 2030.

Tras su decisión de abandonar el club catalán en busca de un destino que le ofreciera más minutos sobre el terreno de juego, Fernández aterrizó en la capital francesa para vestir la camiseta número 27, según informó el equipo parisino en un comunicado.

"Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia", señaló Dro en un inicio.

"El PSG es un club enorme al que sigo desde que era niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchas ganas y motivación por jugar y darlo todo por esta camiseta", señaló.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Quién es Dro Fernández?

PSG describe a Dro Fernández como un volante "versátil" que ha destacado muy rápido "por su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para moverse entre líneas".

Nacido en Nigrán (Pontevedra) en 2008, Fernández llegó a la cantera del Barcelona en 2022, tras haber destacado en las categorías inferiores con el ED Val Miñor Nigrán.

Debutó con el primer equipo azulgrana en 2025 y jugó en LaLiga y en la UEFA Champions League. Pero, en su posición tiene como competencia a jugadores como Fermín, Dani Olmo, Gavi, Raphinha y Lamine Yamal. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
PSG FC Barcelona Dro Fernández

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA