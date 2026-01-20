Vinicius Junior tras triunfo de Real Madrid en Champions: "Los últimos días han sido complicados"

Vinícius Junior reconoció —tras la victoria ante Mónaco por la Champions League— que los últimos días han sido "muy complicados", luego de recibir el rechazo de los hinchas en el Santiago Bernabéu.

"Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos, por lo que se habla de mí, siempre en el foco, y no quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo", indicó en un primer momento.

"La exigencia es muy grande. No siempre puedo estar en mi mejor versión, pero intento dar lo máximo por esta camiseta de club que me ha dado tanto", aseguró.



Vinicius y la dupla que está haciendo con Kylian Mbappé

Vinícius celebró la imagen ofrecida por el Real Madrid para acariciar el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones y su buena conexión en el partido con Kylian Mbappé.

"Hemos entrado al partido muy concentrados, moviendo el balón de un lado a otro que es lo mejor para mí", dijo al inicio.



"Jugar con Kylian y todos los jugadores de aquí es muy sencillo. Tenemos una conexión muy buena y hay que seguir porque, jugando en casa, tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo vuelva a la normalidad. Todos queremos ganar y juntos podemos ganar cosas esta temporada", afirmó en UEFA.



Los compañeros del delantero brasileño estaban deseando que Vini marcase, como reconoció tras lograrlo después de dar dos asistencias y provocar un tanto en propia puerta del Mónaco.



"Ha sido un momento muy bonito. Había dado muchas asistencias y todo el mundo me decía que quería que marcara. Somos una familia, estamos todos juntos, tenemos confianza y con nuestra mejor versión podemos ganar cosas juntos", sentenció.