La 'ley del ex': Mbappé anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Mónaco por la Champions League [VIDEO]

Clase magistral. Kylian Mbappé, luego de una jugada colectiva magistral, anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Mónaco por la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League.

El cuadro local salió, desde el primer minuto, a buscar el arco contrario. Y encontró rápido la diferencia. A los 4 minutos, Federico Valverde tocó en primera para Franco Mastantuono, quien corrió solo por derecha.

El argentino llegó hasta el borde del área y le dio un pase preciso para Valverde. El uruguayo la paró con derecha y sirvió rápidamente de izquierda para Mbappé, quien de primera sorprendió al arquero para poner el 1-0.

Mbappé pone el 1-0 para Mbappé | Fuente: X

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Previa

Real Madrid vs. Mónaco se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

Real Madrid vs Monaco: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Arda Guler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.

Monaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Caio Henrique; Denis Zakaria, Jordan Teze; Maghines Aklouche, Ansu Fati, Aleksandr Golovin; Folarin Balogun.