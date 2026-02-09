Alejandro Duarte confiado en cumplir una labor en el arco de Alianza Lima: "Creo que puedo estar a la altura"

Confiado en sacar un buen resultado. Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima, espera sacar un buen resultado ante 2 de Mayo por el encuentro de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores de América.

En conversación con L1 Max, indicó que tratarán de buscar el gol de diferentes maneras para poder pasar a la fase 2, instancia donde los espera Sporting Cristal.

"La gente nos apoyará mucho para hacer sentir la localía", indicó en un primer momento.

"Vamos a tratar de buscar el gol de diferentes maneras como hoy, y creo que lo vamos a poder sacar adelante", complementó.

Alejandro Duarte y su momento en Alianza Lima

Luego, el portero indicó que se ha estado entrenando bien para este momento (titular tras la lesión de Guillermo Viscarra) y que cree estar a la altura de las circunstancias.

"Me estuve entrenando bien, manteniéndome bien físicamente, con muchas ganas de volver a sumar minutos", dijo al inicio.

"Las oportunidades en el fútbol van y vienen en cualquier momento. Me tocó el escenario al revés, de lesionarme en mi mejor momento. Ahora me vine preparando para cuando se me dé la oportunidad, así que me he preparado bien y creo que puedo estar a la altura", finalizó.