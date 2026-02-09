2 de Mayo viene con ilusión: ¿cómo llega el 'Gallo Norteño' ante Alianza Lima para la vuelta de la Libertadores?

Alianza Lima y un partido más que importante. Este miércoles, los íntimos juegan de local contra 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

De cara a la revancha, Alianza Lima no parte con ventaja debido a que perdió 1-0 con el gol de Diego Acosta, en la ida, en el segundo tiempo. Por ello es que el equipo que dirige Pablo Guede se encuentra en la obligación de vencer por lo menos por un gol para forzar la tanda de penales.

Previo al cotejo en la ciudad de Lima, contra Alianza, el popular 'Gallo Norteño' jugó un cotejo correspondiente al Apertura 2026 de la liga paraguaya de primera división.

Este encuentro fue contra el Cerro Porteño en condición de local y quedó empatado a cero. Los dos elencos gozaron de ocasiones, pero no estuvieron finos de cara al arco rival.

En lo que respecta a la tabla de posiciones, el cuadro que dirige el director técnico Eduardo Ledesma se ubica en el décimo lugar (de 12 clubes) con 2 puntos producto de un par de empates y la misma cantidad de derrotas.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por TV y streaming?

El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo será transmitido vía ESPN, Telefe YouTube, Pluto TV y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Alianza Lima: Alejandro Duarte; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Pedro Aquino, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.