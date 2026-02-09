Se viene la vuelta: Alianza Lima pide a sus hinchas que Matute sea una caldera contra 2 de Mayo

Va con todo. Alianza Lima, este miércoles 11 de febrero a las 7:30 p.m. horario peruano, jugará en Matute contra 2 de Mayo en lo que será la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En Alianza Lima están en la obligación de vencer en el Estadio Alejandro Villanueva, luego de lo que fue la caída 1-0 en la ida jugada en Pedro Juan Caballero. Es así que los blanquiazules se motivan antes de recibir a 2 de Mayo y lo dejan ver por medio de sus redes sociales oficiales.

"¡Que arda la caldera! Tu aliento es nuestra fortaleza", es lo que se lee en una de las últimas publicaciones de parte de Alianza en Facebook, Instagram y X.

Alianza piensa en 2 de Mayo

La publicación fue acompañada por una imagen de Renzo Garcés, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Además, se hace un llamado a que los hinchas agoten las entradas al recinto victoriano.

De otro lado, previo a la revancha, el DT del 'Gallo Norteño' destacó el trabajo de sus dirigidos en la ida. El pasado fin de semana empataron a uno con Cerro Porteño por el Apertura de la liga paraguaya de primera división.

"Lo que más queríamos es darle una alegría a toda la afición, sobre todo en un partido de local, ya que no habíamos arrancado de la mejor manera en el torneo. Creo que esto nos va a ayudar en lo anímico, para que el equipo se vaya sintiendo con más confianza, solidez y seguridad. A partir de ahora, ojalá sea el despegue para que el equipo se vaya aplomando en el torneo", sostuvo el entrenador de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro de Alianza Lima contra 2 de Mayo será transmitida por la señal de ESPN, al igual que en las plataformas streaming Disney+ y Pluto TV.