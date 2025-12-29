Difícil de olvidar: Edison Cavani explicó por qué falló el claro gol contra Alianza en La Bombonera

El 18 de febrero de este 2025 es una fecha que los hinchas de Alianza Lima recuerdan bien. Y es que, por penales, eliminaron a Boca Juniors en La Bombonera por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

En este partido, en el minuto final, Edinson Cavani falló lo imposible. Sin portero y casi debajo del arco, el delantero uruguayo tuvo en sus pies el gol (3-1) que llevaba a Boca a la siguiente instancia de la Libertadores. Erró la chance de manera clamorosa y luego, en la tanda desde los doce pasos, Alianza Lima dio el golpe en la capital argentina.

Así, casi un año después de lo ocurrido, el delantero uruguayo explicó la jugada que provocó que la tienda xeneize quede eliminada a manos de Alianza en condición de local.

Esta fue la ocasión que falló el delantero Edinson Cavani. | Fuente: ESPN

"Hay goles que son más puntuales como ese que no pudo hacer para entrar a la Copa (...) Si lo analizas, sabes por qué es. Fue contra Alianza", le dijo primero el atacante charrúa a D Sports.

La palabra de Cavani sobre Alianza Lima

Posteriormente, el internacional con la Selección de Uruguay dio cuenta de lo que tuvo que pasar para que finalmente no estuviera fino en la portería que defendió el boliviano Guillermo Viscarra.

"Lo analicé mil veces porque no nos dio la chance de pasar. Fue una situación en donde me toca picar al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Eso, muchas veces cansado, sin oxígeno, caerte y girar también de levantarte buscando posición, te marea", agregó Edinson Cavani respecto a su fallido gol contra Alianza Lima.

Por último, pero no menos importante, el popular 'Matador' agregó que "Le tiré la patada y la tiré por instinto. Por inercia que estoy al lado del arco. Y bueno, la tiré tarde".

De otro lado, el también exManchester United, PSG y Napoli goza de vacaciones a la espera de la pretemporada con su conjunto. Tiene contrato hasta fines del año 2026.